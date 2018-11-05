Rafael Nadal şoku!

Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Dünya Turu Finalleri’nde sakatlığı nedeniyle yer alamayacak. Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan 32 yaşındaki Nadal, “Geçen hafta karın kaslarımdaki problem nedeniyle Paris’teki turnuvadan çekilmek zorunda kaldım. Bu problemden dolayı Londra’daki ATP Dünya Turu Finalleri’nde de mücadele edemeyeceğim. Ayrıca ayak bileğimde teşhisi uzun zaman önce konan, beni rahatsız eden ve operasyon gerektiren bir sakatlık var. Bu boşluktan faydalanarak ayak bileğimden ameliyat geçirmeye karar verdim. Gelecek sezona tam anlamıyla hazır olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Fırtınaya yakalanan şampiyon Türk sörfçü Kızılinci İtalya´da 5 gündür kayıp İtalya´nın birçok bölgesinde yaklaşık 5 gündür süregelen kötü hava koşulları nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti. 3 yıldır dünya turu yapmakta olan Türkiye sörf şampiyonlarından Deniz Ayhan Kızılinci´nin yelkenli teknesinin fırtınadan dolayı Kalabriya bölgesindeki Catanzaro kentinde kayalıklara çarptığı ve sörfçünün pazar gününden bu yana kayıp olduğu açıklandı. İlgili Haberi Oku

Nadal’ın turnuvadan çekilmesinin ardından Sırp Novak Djokovic, tek erkekler dünya sıralamasında 2018 yılını zirvede tamamlamayı garantiledi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da 11-18 Kasım’da düzenlenecek ATP Dünya Turu Finalleri’ne, Nadal’ın yerine ABD’li John Isner katılacak. Muhabir : Mutlu DemirtaştanYayınlayan : Serdal Kalaycı 20:10 05/11/18