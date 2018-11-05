Mustafa Cengiz ‘Nefretlerini yok etmesinler ama saklı tutsunlar’

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Schalke maçı öncesi Almanya’ya gidiş yolculuğu öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“NEFRETLERİNİ YOK ETMESİNLER, SAKLI TUTSUNLAR”

Olaylı Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Mustafa Cengiz, “Gerek İkinci Başkanımız, gerek Teknik Direktörümüz açıklamaları yaptı. Bunlara ekleyeceğim şeyler tabii ki var. Almanya’ya ülkemizi ve Galatasaray’ı temsil etmeye giderken açıklama yapma nedenim konsantrasyon. Rakipler ister beğensin, ister beğenmesin Türkiye’yi temsile gidiyoruz. Geçmişi unutalım demiyorum, ona takılı kalmayalım. Galatasaray ve kulüplerin kurtuluşu şampiyon olmak ve uluslarası arenada gelir kazanmak, marka değerini arttırmaktır. Önümüzde Şampiyonlar Ligi maçı var. Yapılan haksızlıkları unutmasınlar ama kin ve nefrete takılı kalmasınlar. Nefretlerini yok etmesinler ama saklı tutsunlar.” dedi.

“NEDEN BOŞALTILDIĞINI SORMADIM, VEFAT HABERİ…”

Açıklamalarına devam eden sarı-kırmızılı kulübün başkanı, “Fenerbahçe tribünlerinin neden boşaltıldığını sormadım, o an 2-0 öndeydik, bunu sormam ayıp olurdu. Sonrasında Ali Koç’a mesaj geldi ve vefat haberini öğrendik. Maçın tadı kaçtı. Ailesine sabır diliyorum, başsağlığı diliyorum.” diye konuştu.

“SOLDADO VE JAILSON YANGINI ÇIKARDI”

Sözlerine devam eden Mustafa Cengiz,”Dilerdim ki 7-0 yenelim, 6-0 psikozunu bozalım ama genel anlamda hakem kötü bir performans sergilendi. Biz, Fenerbahçe maçında bir haksızlığa uğradığımızı düşünüyoruz. Rakibimiz farklı düşünebilir ancak bizim düşüncemiz bu Maç tartışmalarıyla orada kalabilirdi. Hakem ikili itişmeyi görseydi, maç sonu bu olaylar olmazdı. Yangını çıkaranlar, o yangını çıkaran İspanyol kardeşimiz (Robertol Soldado), yangına dinamit atan Brezilyalı kardeşimizi (Jailson) ve bu yangını önlemeye çalışanları disiplin kurulları bir tutmamalı. Disiplin kurullarında bir tane Galatasaraylı var, ben adaletli yaklaşacaklarını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN YORUMLAR BİZİM ALEYHİMİZE”

‘Hakemle ilgili maalesef aynı hatayı üst üste yapmakta. Bütün yorumlar bizim aleyhimize yapıldı. Muslera’nın hareketine penaltı deniyor ama bana göre değildi. Kurallar değişti diyorlar. Maçın içinde üzüldüğüm en büyük nokta, bizim futbolcumuza ceza sahasında yapılan hareketin penaltıyla cezalandırılmaması, hatta VAR’a bile gidilmemesi.

Yabancı oyuncular Türklerin patlama karakteri bilmiyor. Toplumsal gerginliği bilmiyor. Bizim ülkemiz sıkıntılar içinde. Ülkemiz bu coğrafyada büyük dertler içinde. Bu dertler içinde bizim tek deşarj olacağımız yer futbol ve futbolun tahrike gelmemesi gerekir. Stadımızda 50 bin kişi var. Korkarım ki bir gün istenmeyen olay olur. Bunu tehdit gibi söylemiyorum. Diğer rakip sahalarda olan kitlesel olaylar var. Bu bizim hoşumuza gitmedi. Bizden de kontrolsüz tepkiler verilmiş olabilir ama soyunma odaları ve koridorlarda kötü bir olay yaşanmadı.’

“HAKEM İLE VAR’IN KONUŞMALARI YAYINLANSIN”

Spor basınında yapılan yorumlarla ilgili konuşan Mustafa Cengiz, “Bütün yorumlar bizim aleyhimize. Futbol yorumcularına saygı duyuyorum. Muslera’nın hareketine penaltı diyorlar. Benim üzüldüğüm, rakip ceza sahası içerisinde futbolcumuz penaltı bekledi ama VAR’a bile bakılmadı. Biz, VAR ile yapılan konuşmaların yayınlanmasını istiyoruz.” dedi.

“O TEZAHÜRAT KASITLIYMIŞ GİBİ DİLE GETİRİLDİ”

Sarı-kırmızılı camiaya yönelik algı yaratılmak istediğini vurgulayan Mustafa Cengiz, “Biz yaşanan olaylarla ilgili kendi aramızda istişare ettik. Görüntüleri inceleyin, yöneticilerimiz hep ayırmak için araya giriyor. Vefatın ardından ‘Seni sevmeyen ölsün’ tezahüratı yapılmadı. Bu tezahürat kasıtlıymış gibi dile getirildi.” şeklinde konuştu.

“HASAN ŞAŞ TÜRK KARAKTERİ…”

Galatasaray’ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş’ın tahrikle kapıldığını söyleyen Mustafa Cengiz, “Hasan Şaş dün güzel bir açıklama yaptı ve hatalı olduğunu kabul etti. Hasan Şaş, Türk karakteri. Yabancı oyuncularda bundan bahsediyorum zaten. Yabancılar bunu bilmiyor, vurkaç ile olmaz. Sen gerilla değilsin. Bu ayıp, yakışmadı! Algı operasyonları yapmaya çalışıyorlar.” dedi.