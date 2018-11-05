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Milli halterci Daniyar İsmayilov tutuklanma korkusuyla ülkesine gitmedi
Diğer Sporlar

Milli halterci Daniyar İsmayilov tutuklanma korkusuyla ülkesine gitmedi

Türkmenistan’da doğup büyüyen ve 2012 Londra Olimpiyatları’nda yarıştıktan sonra Türkiye’yi tercih ederek Türk vatandaşlığına kabul edilen milli sporcu, tutuklanma korkusu yüzünden eski ülkesindeki organizasyona gitmedi.

5 Kasım 2018 13:24

SÖZCÜ ÖZEL/ Türkiye’nin devşirme sporcularından Daniyar İsmayilov, eski ülkesi Türkmenistan'daki Dünya Halter Şampiyonası'na gitmek istemeyince kafileden çıkmak zorunda kaldı. Yaygın insan hakları ihlalleriyle dünyanın tepkisini çeken, seyahat konusunda hem kendi vatandaşlarına hem de ülkesine gelen turistlere ciddi kısıtlamalar getiren Türkmenistan, baskıcı bir rejimle yönetiliyor. İletişim araçlarının neredeyse tamamen yasak olduğu ülke, basın özgürlüğü raporunda da dünyada 180 ülke arasında 178. sırada yer alıyor.

Milli haltercinin, Türkmenistan'da tutuklanma korkusu  yaşadığı için böyle bir karar aldığı iddia edildi. Madalya almasına kesin gözüyle bakılmasına rağmen 1 Kasım'da Aşkabat'ta başlayan şampiyonaya gitmeyen Daniyar, 2012 yılında Türkmenistan adına Londra Olimpiyatları'nda yarışmış, 2015 yılında ise Türkiye'yi seçip bir daha ülkesine giriş yapmamıştı.

Disiplinsiz hareketleriyle bilinen halterci, İspanya'daki Akdeniz Oyunları'nda taciz iddiasıyla gözaltına alınmış, Türkiye'deki bir kampta da sporcu arkadaşına çatalla saldırmıştı. Türkmenistan'daki Dünya Şampiyonası'nı zorunlu olarak pas geçen 26 yaşındaki sporcunun ülkesinde başına gelebilecekler yüzünden kriz yaşamak istemeyen Halter Federasyonu da bu karara saygı gösterdi. Türkiye'ye 2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandıran İsmayilov, iki kez Avrupa Şampiyonu oldu.

Son güncelleme 13:24 | 5 Kasım 2018
Daniyar Ismayilov
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