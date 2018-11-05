SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: F.Bahçe'nin açıklamasının ardından Terim'den ilk sözler
MAÇ SONUCU | Göztepe 2-0 Çaykur Rizespor | Göztepe evinde kral!
Göztepe

MAÇ SONUCU | Göztepe 2-0 Çaykur Rizespor | Göztepe evinde kral!

Sahasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Göztepe, her iki yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. Göztepe böylece evinde oynadığı üst üste beşinci maçında da galibiyetle ayrılmış oldu.

5 Kasım 2018 22:31

Spor Toto Süper Lig’de Göztepe, düşme hattındaki Çaykur Rizespor’a evinde şans tanımayarak 2-0 galip geldi. İç sahada üst üste 5’inci galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekibin gollerini 29’uncu dakikada Yasin ve 80’inci dakikada Alpaslan attı. Son 7 maçı 5 galibiyetle geçen Göztepe, puanını 18’e çıkarıp Avrupa iddiasını güçlendirdi. Ligde 11 haftada tek galibiyet alabilen Çaykur Rizespor ise 8 puanla düşme hattında kaldı.

Karşılaşma sonrası Göztepe, sevincini Bornova Stadı’nı dolduran taraftarlarıyla paylaştı.

STAT: Bornova

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Berkan, Poko, Borges, Yasin (Dk. 89 Gouffran), Castro (Dk. 64 Alpaslan), Halil, Jerome (Dk. 63 Cikalleshi)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Samudio, Brabec, Saadane, Mehmet, Ali (Dk. 84 Mustafa), Koray, Boldrin, Robin Yalçın, Aminu (Dk. 81 Süleyman), Vedat Muriqi (Dk. 65 Gladky)

GOLLER: Dk. 29 Yasin, Dk. 80 Alpaslan (Göztepe)

SARI KART: Dk. 76 Ali (Çaykur Rizespor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

2′ Göztepe gole yaklaştı. Casrto’nun yaklaşık 25 metre mesafeden sert şutunu kaleci Gökhan, yumruklarıyla uzaklaştırdı.

7′ Gelişen Göztepe atağında Halil’in sağ kanattan pasıyla ceza sahasına giren Yasin, kaleci Gökhan’la girdiği mücadelede şutunu çektikten sonra yerde kaldı. Göztepeliler penaltı beklerken Hakem Yaşar Kemal Uğurlu korneri gösterdi.

25′ Çaykur Rize tehlikeli geldi. Sağ çaprazdan Boldrin’in ortasında Samudio’nun ceza sahasında gelişine sert şutunu kaleci Beto kornere çeldi.

GOL! 29′ Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Halil’in ortaladığı topu arka direk dibinde Yasin kafayla ağlara bıraktı: 1-0.

37′ Sağ çaprazdan ceza alanına giren ev sahibinden Jerome’un şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.

69′ Gelişen Göztepe atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Halil’in şutunu kaleci Gökhan kornere tokatladı.

GOL! 80′ Fark 2’ye çıktı. Göztepe hücumunda topu sol çaprazda önüne alıp ceza sahasına giren Alpaslan, yerden düzgün bir vuruşla kaleci Gökhan’ı avladı: 2-0.

86′ Çaykur Rizesporlu Robin Yalçın ceza alanı dışından kaleyi yokladı, üstten aut.

Son güncelleme 22:31 | 5 Kasım 2018
Çaykur Rizespor göztepe spor toto süper lig
GÜNÜN MAÇLARI
Göztepe S.K.
Bugün - 20:00
2
-
0
Çaykur Rizespor
Sivasspor
Bugün - 20:00
0
-
0
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Galatasaray
Türkiye Spor Toto Süper Lig 02.11.2018 - 21:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe