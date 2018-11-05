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MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 1-0 Giresunspor | Gençler’e tek gol yetti
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 1-0 Giresunspor | Gençler’e tek gol yetti

Sahasında Giresunspor'u konuk eden Gençlerbirliği, rakibini tek golle geçti. Gençlerbirliği, böylece ligde oynadığı 11. maçında 10. galibiyetini alarak liderliğini devam ettirdi.

5 Kasım 2018 21:34

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Giresunspor’u 1-0 yendi. Ligde 10 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan Gençlerbirliği, en yakın takipçisi Boluspor’un 5 puan önünde namağlup liderliğini sürdürdü. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Giresunspor ise 14 puanda kaldı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Orkun Aktaş, Seyfettin Ünal

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Luccas Claro, Alper Uludağ, Yasin Pehlivan, Bekir Yılmaz (Dk. 59 Nadir Çiftçi), Selçuk Şahin, Sessegnon, Ahmet İlhan Özek (Dk. 45 Mert Nobre), Jailton (Dk. 90+1 Deniz Yılmaz)

Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Emre Uğur Uruç, Sery, Uğur Arslan Kuru, Hüsamettin Tut, Husmani (Dk. 82 Volkan Okumak), Landel, Kağan Miray Bağış, Muhammed Ildız (Dk. 64 Kürşad Sürmeli), Ozan Can Kökcü (Dk. 74 Azza), Ergin Keleş

Gol: Dk. 12 Ahmet İlhan Özek (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 34 Yıldırım Mert Çetin, Dk. 89 Hakan Arıkan, Dk. 90+2 Sessegnon (Gençlerbirliği), Dk. 55 Muhammed Ildız, Dk. 84 Kağan Miray Bağış (Giresunspor)

Son güncelleme 21:36 | 5 Kasım 2018
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