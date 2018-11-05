Katledilen futbolcunun öldürülmeden önceki son fotoğrafları ve yazışmaları ortaya çıktı

SKOR DIŞ HABER Brezilya İkinci Ligi ekiplerinden Sao Bento’da kiralık olarak forma giyen Sao Paulo futbolcusu Daniel Correa Freitas, işkence edilerek öldürülmüştü. Dizi kırılan ve cinsel organı kesilen Daniel Correa Freitas’ın, aldatma cinayetine kurban gittiği anlaşılmıştı. Brezilya polisi, yaptığı araştırmaların ardından Brittes Edson Junior isimli katili tutuklamıştı. Daniel Correa Freitas’ın, Brittes Edson Junior’ın karısı ile birlikte olduğu için öldürüldüğü belirtilmişti. Daniel Correa Freitas’ın Brittes’ın eşi ile birlikte olduğunu gösteren fotoğraflar ve arkadaşı ile mesajlaşmaları ortaya çıktı.

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Daniel Correa Freitas’ın arkadaşına attığı bir mesajda Brittes Edson Junior’ın 18 yaşındaki kızı adına verdiği doğum günü partisine katıldığı, daha sonra da Brittes Edson Junior’ın eşi ile yattığı fotoğraflara yer verdi. Mesajlarda Brittes Edson Junior’ın eşi ile birlikte olduğunu arkadaşına anlatan Daniel Correa Freitas’ın, fotoğraflar çekildikten kısa bir süre sonra işkence edilerek öldürüldüğü belirlendi. Brittes Edson Junior, polise verdiği ifadede Daniel Correa Freitas’ın eşine tecavüz etmek istediğini, kendisinin de bunu öğrenince dayanamayarak Brezilyalı futbolcuyu öldürdüğünü söyledi.

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Fotoğraflarda uyuyan Brittes Edson Junior’ın yanında poz veren Daniel Correa Freitas, mesajlarında da yanında yattığı kadın ile birlikte olacağını ifade ettiği gözlendi. Daniel Correa Freitas’ın arkadaşına gönderdiği mesajlarda “Bu gece burada uyuyabilirim. Evin içinde hemen her odada uyuyan bir kadın var” ve “Bu gece doğum günü kızının annesi ile birlikte olacağım. Üstelik doğum günü kızının babası da burada” yazdığı görüldü.

Arkadaşının ise Daniel Correa Freitas’ı uyararak “Adam uyuyor. Yapacak bir şey yok. Seni evden dışarı postalayacaklar. Seni mahvedecekler. Adam uyanacak ve eşi ile birlikte olduğunu anlayınca seni öldüresiye dövecek” dediği anlaşıldı. Ancak Daniel Correa Freitas’ın uyarıları dinlemeyerek Brittes Edson Junior’ın eşi ile yatmaya devam ettiği belirlendi.

Polisin yaptığı araştırmada Daniel Correa Freitas’ın önce evde dövüldüğü, ardından dizinin darbeyle kırıldığı ve son olarak da cinsel organının kesildiği öğrenildi. Daniel Correa Freitas’ın, işkence sonrası öldürüldükten sonra araba ile evden oldukça uzak bir alana taşındığı anlaşıldı.