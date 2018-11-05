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‘Hakem konuşmak saygınlığı yitirecek’
Futbol

‘Hakem konuşmak saygınlığı yitirecek’

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, maçlarda yaşanan kavgalar ve tartışmaların hakem üzerine yoğunlaştığı, suçlu olarak hep hakemlerin görülmesi üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

5 Kasım 2018 15:00

TFFHGD’den yapılan açıklama şöyle:

“Ülkemizin en popüler spor dalı olan futbolda, kulüplerimizin son haftalarda alınan sonuçlardan sonra yazılı ve görsel basında hakem camiasının kurumsal kimliğini zedeleyici açıklamalar yapmasını üzüntü ile izlemekteyiz. Hakem Camiası olarak her zaman adalet duygusuyla hareket ettik ve de o tavırla devam edeceğiz. Yüzyılın üzerinde ezeli rekabete sahip olan kulüplerimizin vefakar seyircilerinin tutku ve aidiyet sevgisi ile yaşadığı, hatta hayatlarının baharında o sevgileri nedeniyle yaşamlarını yitirdiği bir anda hala saha sonuçlarının hakem kurumu üzerinden konuşulmasının futbol oyununa olan saygınlığını yitireceği kanaatindeyiz. Bu vesile ile futbolun tüm paydaşlarını öncelikle sağduyuya davet ederek, insan unsurunun olduğu yerde hataların olabileceğini ve en önemlisi hiçbir şeyin insanın hayatından daha önemli olmadığını belirterek, hayatını kaybeden futbolsever kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır vermesini diler, kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Son güncelleme 18:07 | 5 Kasım 2018
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