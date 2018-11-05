GS’de hedef galibiyet! Schalke 04 Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de oynadığı Fenerbahçe derbisi sonrasında Şampiyonlar Ligi hazırlıklarına başlayan Galatasaray, D Grubu'ndaki 4. maçında Schalke 04 takımına konuk olacak. Grupta 4 puanı bulunan ve Türk Telekom Stadı'nda rakibi ile 0-0 berabere kalan Galatasaray bu kez hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor. Zorlu maçı heyecanla beklemeye başlayan Galatasaray taraftarı ise “Schalke Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda” aramalarına aramaları yapıyor.

SCHALKE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

6 Kasım Salı günü Veltins-Arena'da oynanacak mücadele TSİ ile 23:00'te başlayacak. Karşılaşmanın beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanması bekleniyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU

Kaleciler: Fernando Muslera, İsmail Çipe

Defans: Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Ömer Bayram, Yuto Nagatomo

Orta saha: Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Fernando Reges, Sofiane Feghouli, Garry Rodrigues

Forvet: Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Henry Onyekuru, Muğdat Çelik

Galatasaray Almanya`ya eksik gitti! Galatasaray'ın Schalke 04 maçı kamp kadrosu belli oldu. Eren Derdiyok ile sakat olan Fernando Reger Şampiyonlar Ligi maçının kadrosunda yer almadı. İlgili Haberi Oku

GALATASARAY GRUPTA 3. SIRADA

Galatasaray Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 3. sırada bulunuyor. İlk maçında Lokomotiv Moskova'yı mağlup eden cimbom ikinci maçta Porto'ya deplasmanda yenilmiş, 3 maçta ise Schalke 04 ile sahasında 0-0 berabere kalmıştı.