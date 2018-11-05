GS’de hedef galibiyet! Schalke 04 Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de oynadığı Fenerbahçe derbisi sonrasında Şampiyonlar Ligi hazırlıklarına başlayan Galatasaray, D Grubu'ndaki 4. maçında Schalke 04 takımına konuk olacak. Grupta 4 puanı bulunan ve Türk Telekom Stadı'nda rakibi ile 0-0 berabere kalan Galatasaray bu kez hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor. Zorlu maçı heyecanla beklemeye başlayan Galatasaray taraftarı ise “Schalke Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda” aramalarına aramaları yapıyor.
SCHALKE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
6 Kasım Salı günü Veltins-Arena'da oynanacak mücadele TSİ ile 23:00'te başlayacak. Karşılaşmanın beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanması bekleniyor.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU
Kaleciler: Fernando Muslera, İsmail Çipe
Defans: Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Ömer Bayram, Yuto Nagatomo
Orta saha: Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Fernando Reges, Sofiane Feghouli, Garry Rodrigues
Forvet: Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Henry Onyekuru, Muğdat Çelik
GALATASARAY GRUPTA 3. SIRADA
Galatasaray Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 3. sırada bulunuyor. İlk maçında Lokomotiv Moskova'yı mağlup eden cimbom ikinci maçta Porto'ya deplasmanda yenilmiş, 3 maçta ise Schalke 04 ile sahasında 0-0 berabere kalmıştı.