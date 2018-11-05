Gazi Osman Çakmak: Penaltıyı kaçırdım, Türk halkı hakkını helal etsin!

Türkiye Ampute Milli Takımı Meksika'nın San Juan de los Lagos kentindeki şampiyonluk maçında normal ve uzatma süreleri golsüz beraberlikle sona eren finalde Angola’ya penaltı atışları sonunda 5-4 mağlup oldu.

Son penaltıyı kaçıran kaptan Osman Çakmak, karşılaşma sonrası gözyaşlarına boğulurken, ”Ben 5 Kasım’da mayına basıp ayağımı kaybetmiştim… Demek ki 5 Kasım bana yaramıyor. Türk halkı bana hakkını helal etsin. Penaltı gol olsa iş bitmiş olacaktı. Hayat devam ediyor. Bazen olmuyor, arkadaşlarımdan da helallik istiyorum” açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz yıl Dünya Şampiyonu olarak ülkemizi gururlandıran takımın kaptanı olan Gazi Çakmak’ın bu açıklamaları sosyal medyada da gündeme oturdu.

Osman Çakmak Şırnak'ta vatani görevini yaparken mayına basarak sol bacağını kaybetmişti.

Ülkemize büyük bir gurur yaşatan millilerimiz ve Osman Çakmak’ın bu sözleri twitter’da günün konusu oldu. İşte yapılan paylaşımlar…

Sen bu vatan için bacağını kaybettin Bir penaltı kaybetmissin çokmu bee Osman Çakmak Kaptann Asıl sen hakkını helal et — Recep Kabakçı (@RecepKbkci) 5 Kasım 2018

Bir 5 Kasımda bu vatan için bacağını feda etmişsin sen… Bir 5 Kasımda da penaltı kaçırmışsın çokmu be Osman Çakmak Sen hakkını helal et kardeşim… İstanbul’da olup imkânı olan herkes gitsin bu Deli Fişekleri karşılamaya…. pic.twitter.com/UgVlLnIL21 — Murat Onat (@monattt40) 5 Kasım 2018

Asıl sen hakkını helal et Osman Çakmak abim. Sen bu vatan için elinden geleni yapmış bir gazimizsin. Diğer ruhsuz milli takım futbolcuları sizin bu başarınızı görüp utansın. Siz gönüllerin şampiyonusunuz. pic.twitter.com/fipV8YVSvf — Ado41 (@blackado41) 5 Kasım 2018

Osman Çakmak sen hakkını bize helal ettin mi? — İbrahim Ethem DEMİR (@ied1071) 5 Kasım 2018

Bir damla gözyaşına, bin kupa feda olsun… Adamsın Osman Çakmak#Pazartesi pic.twitter.com/aqzeseH3c0 — Nazlı Bozkurt (@duaevim) 5 Kasım 2018

Gözlerinden akan yaşlar şerefimiz Osman Çakmak biz hep seninleyiz @AmputeMilli pic.twitter.com/ypZBW6rRzz — SAMED (@TSamed57) 5 Kasım 2018