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Gazi Osman Çakmak: Penaltıyı kaçırdım, Türk halkı hakkını helal etsin!

Dünya Kupası finalinde penaltılarla kaybederek ikinci olan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı Kaptanı Gazi Osman Çakmak maç sonu yaptığı açıklama ile ülkemizi gururlandırdı. Penaltı kaçırdığı için 'Türk halkı hakkını helal etsin' diyen Çakmak'ın sözleri herkesi duygulandırdı.

5 Kasım 2018 07:41

Türkiye Ampute Milli Takımı Meksika'nın San Juan de los Lagos kentindeki şampiyonluk maçında normal ve uzatma süreleri golsüz beraberlikle sona eren finalde Angola’ya penaltı atışları sonunda 5-4 mağlup oldu.

Son penaltıyı kaçıran kaptan Osman Çakmak, karşılaşma sonrası gözyaşlarına boğulurken, ”Ben 5 Kasım’da mayına basıp ayağımı kaybetmiştim… Demek ki 5 Kasım bana yaramıyor. Türk halkı bana hakkını helal etsin. Penaltı gol olsa iş bitmiş olacaktı. Hayat devam ediyor. Bazen olmuyor, arkadaşlarımdan da helallik istiyorum” açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz yıl Dünya Şampiyonu olarak ülkemizi gururlandıran takımın kaptanı olan Gazi Çakmak’ın bu açıklamaları sosyal medyada da gündeme oturdu.

Osman Çakmak Şırnak'ta vatani görevini yaparken mayına basarak sol bacağını kaybetmişti.

Ülkemize büyük bir gurur yaşatan millilerimiz ve Osman Çakmak’ın bu sözleri twitter’da günün konusu oldu. İşte yapılan paylaşımlar…

Son güncelleme 09:21 | 5 Kasım 2018
Osman Çakmak
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