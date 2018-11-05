Gazi Komando Osman Çakmak! Asıl sen bize hakkını helal et…

Türkiye, Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası Finali’nde kaçırdığı penaltı sonrası ‘Türk halkı hakkını helal etsin’ açıklamasını yapan ve tüylerimizi diken diken eden Gazi Osman Çakmak’ı konuşuyor…

Çok değil, daha geçen sene ülkemize Avrupa Şampiyonluğu yaşatan ve bu yıl Dünya Kupası’nı kıl payı kaçırarak ikinci olan millilerimizin ağabeyi Çakmak, ‘5 Kasım bana yaramıyor’ diyerek yüreklerimizi dağladı.

Futbola olan tutkusuna sıkı sıkı sarılan ve Türkiye’ye büyük gururlar yaşatan Osman Çakmak penaltıyı atamadığı için Türk halkından helallik istedi.

Geçtiğimiz yıl kupayı Türkiye’ye getirdikten hemen sonra Sözcü yazarı Yılmaz Özdil onu şu sözlerle anlatıyordu;

Osman Çakmak. Komandoydu. Kara kış, saat sabahın beşi, Şırnak’ın ürkütücü görünümlü Besta Vadisi’ni yoğun sis kaplamıştı, göz gözü görmüyordu, üstüne bardaktan boşanırcasına sağanak başladı, termal kameralar çalışmıyordu, mayına bastı, sol bacağı diz altından koptu, öğle saatlerinde helikopter gelene kadar o halde direndi, Diyarbakır’a, oradan GATA’ya götürdüler, ameliyat üstüne ameliyat, 10 sene kardeşim, 10 sene sürdü tedavisi… Bir gün, dönemin genelkurmay başkanı Yaşar Büyükanıt geldi rehabilitasyon merkezine, gazilerle sohbet ediyordu, Osman koltuk değneğiyle öne çıktı, “komutanım ben iyileştim, lütfen yardımcı olun, gene bölgeye gitmek istiyorum” dedi… Komutanın gözleri buğulandı, elini omzuna koydu, “vatan görevi illa vuruşarak olmaz oğlum” dedi, “vatan için mücadeleye devam etmek istiyorsan, futbol oyna, ay yıldızlı formayı o şekilde taşı.”

Aynen öyle yaptı Çakmak, gazi unvanının yanına bir de altın madalya ekledi. Ve bu yıl şampiyon olamadıkları için milyonlardan özür dileyip ağlaya ağlaya helallik istedi.

Osman Çakmak 1997’de mayına bastığında ‘Lütfen ayağımı kesmeyin, ben futbol oynamayı çok seviyorum’ demiş ve ayağını kaybetmesine rağmen ay yıldızlı forma hayalinden vazgeçmemişti.

2017’de Avrupa Şampiyonu olurken de ‘Türk halkına söz verdik, 2018 Dünya Kupası’nı da alalım futbolu bırakacağım’ diyerek eşine söz vermişti.

Kariyerinin belki de son maçında, Dünya Kupası’nı kıl payı kaçıran Osman Çakmak 21 yıl önce yine 5 Kasım’da vatanı için bir ayağını feda etmişti. Buna rağmen kazandıramadığı penaltı için bizden helallik istiyordu.

Senin canın sağolsun, gözlerinden akan yaşlar şerefimizdir. Asıl sen bize hakkını helal et…

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