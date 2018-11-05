Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası yaşananlara Spor Bakanı el koydu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın bitiş düdüğünün ardından yaşanan olaylarla ilgili “Ülke futbolumuzun şiddet görüntüsüyle anılmasını istemiyoruz” dedi. Bakan Kasapoğlu, derbi maçtaki olayların, hiçbir sporseverin tasvip ve kabul edemeyeceği bir tablo ortaya koyduğunu söyledi.

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Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarının altını çizen Kasapoğlu, şöyle konuştu:

“Taraftar da yapsa, sporcu da yapsa, yönetici de yapsa şiddeti kimse tasvip edemez. Şiddet, en ağır şekilde karşılığını bulur. Kötülük nerede olursa olsun, kötülüktür. Bunun adına ‘terör’ diyelim, ‘şiddet’ diyelim, bunun karşısındayız bir kere. Derbi karşılaşmasındaki olaylar, hiçbir sporseverin tasvip ve kabul edemeyeceği bir tablo ortaya koymuştur. Ülke futbolumuzun şiddet görüntüsüyle anılmasını istemiyoruz. Bu tip olayların futbolumuzda ve spor kültürümüzde asla yeri yoktur. Sporun ruhu, anlamı kardeşliktir. Tüm spor camiasının da bu görüntülerden üzüntü duyduğunu biliyoruz.”

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Sporun kaynaşmak için yapıldığını ve şiddetin sporun ruhunu zedelediğini belirten Bakan Kasapoğlu, “Derbi karşılaşmasından önce gencecik bir kardeşimizin vefatından sonra atılan gole sevinmek bile zorken maçların sahada başlayıp, sahada bittiğini unutmuş bu olumsuz tablonun oluşmasına sebebiyet verenlere ceza-i yaptırımlar mutlaka uygulanacaktır. Futbolumuzun bir daha böyle üzücü olaylarla karşılaşmamasını diliyor, daha güzel bir futbol ortamı için tüm paydaşlara görev düştüğünü yeniden vurgulamak istiyorum. Spordan şiddet üretilmesi çok üzücü ve düşündürücü. Kanunla, mevzuatla elbette bunun çalışmaları olacaktır ama bu zihinsel bir konu. Bu konuyu zihinlerde çözmezsek istediğimiz kadar başka taleplerimiz olsun istediğimiz yolu kat edemeyiz” ifadelerini kullandı.