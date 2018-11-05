Galatasaray Almanya’ya eksik gitti!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maç haftasındaki Schalke 04 karşılaşması için bugün Almanya’ya gidiyor.

Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla saat 12.30’da Düsseldorf kentine hareket edecek olan Galatasaray kafilesi, daha sonra kara yoluyla Essen’e geçerek kampa girecek.

Galatasaray, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını bugün saat 20.30’da maçın gerçekleşeceği Arena AufSchalke’de ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.

Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncu ise saat 20.00’de Arena AufSchalke Medya Merkezi’nde düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

Galatasaray’ın Almanya yolculuğu öncesi kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

Galatasaray’ın Schalke maçı kadrosunda Eren Derdiyok ve sakat olan Fernando Reges yer almadı.

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