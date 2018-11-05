Beşiktaş Sompo Japan’da kriz!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş Sompo Japan’da ödeme krizi çıktı.

TRT Spor’da yer alan habere göre; siyah-Beyazlı basketbolcular, 3 aylık maaşlarını almadığı için sabah idmanına çıkmadı. Oyuncular alacaklarını alana kadar da idmana çıkmama kararı aldı.

Süper Lig`in ilk 5`inde sürpriz tablo! Kimse bunu beklemiyordu Ligde sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, iki takım dışında beklentilerin altında kaldı. Süper Lig'in ilk beş sırasında olması beklenen bu takımlardan lider Medipol Başakşehir ve ikinci Galatasaray dışında puan tablosunda sürpriz ekipler yer aldı. İlgili Haberi Oku