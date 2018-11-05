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Beşiktaş beş eksikle çalıştı
Beşiktaş

Beşiktaş beş eksikle çalıştı

Beşiktaş'ta Genk mesaisi başladı. Beşiktaş'ın antrenmanına Gökhan Gönül, Adriano, Medel, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson ve Ryan Babel katılmadı.

5 Kasım 2018 20:56

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda Belçika temsilcisi Genk ile 8 Kasım Perşembe günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmana sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adriano Correia katılmadı. Tedavi olan ve dinlendirilen Gökhan Gönül, Gary Medel, Atiba Hutchinson ve Ryan Babel de çalışmada yer almadı.

Siyah-beyazlı oyuncular antrenmanda pas çalışması yaptıktan sonra yarı sahada çift kale maç oynandı. Çift kale maçta Enzo Roco sakatlık geçirdi. Roco, tedavisinin ardından çalışmayı sürdürdü.

İdmanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yöneticiler Serdal Adalı ile Ahmet Kavalcı da takip etti. Şenol Güneş, bir süre Orman ve yöneticilerle görüştükten sonra antrenman sahasına döndü. Siyah-beyazlı takım, Genk maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Son güncelleme 20:56 | 5 Kasım 2018
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