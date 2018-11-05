Baskette dev derbi! Fenerbahçe Anadolu Efes maçı canlı izle! CANLI YAYIN

Ligin iki iddialı takımı Anadolu Efes Fenerbahçe 5. hafta maçında karşılaşıyor. Avrupa Ligi’nde oynadığı son karşılaşma dahil son 3 mücadelede Sarı Lacivertli kulübü mağlup eden Anadolu Efes, serisine devam ettirmek için parkeye inecek. Karşılaştıkları 20 mücadelenin 12’sini kazanan Fenerbahçe ise bu kez yeniden galip gelmek istiyor. Fenerbahçe Efes maçı hangi kanalda merak eden basket tutkunları için haberimizin içerisinde Tivibu Spor canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

FENERBAHÇE EFES CANLI İZLE

FENERBAHÇE ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Tahincioğlu Basketbol Ligi’nde 5. hafta mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe, Ülker Spor Salonu’nda Anadolu Efes’i ağırlayacak. 5 Kasım Pazartesi gübü saat 20.00’da oynanacak olan karşılaşma, Tivibu Spor 2 kanalından canlı izlenebilecek.

AVRUPA LİGİ’NDE 5. HAFTA SONA ERDİ

Basketbol THY Avrupa Ligi’nde 5. hafta maçlarının ardından Real Madrid ve CSKA Moskova yoluna kayıpsız devam etti.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5. hafta maçları sona erdi.

Son şampiyon İspanyol temsilcisi Real Madrid, deplasmanda Litvanya’nın Zalgris Kaunas takımını 90-79 mağlup etti. Yenilgisi bulunmayan Rusya’nın CSKA Moskova takımı da sahasında Yunan temsilcisi Olympiakos’u 69-65’lik skorla geçti.

Geçen hafta derbi maçta Anadolu Efes’e yenilen ve bu sezon ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe, sahasında Almanya’nın Bayern Münih takımını 88-84 yendi.

Ligde mücadele eden diğer Türk takımlarından Darüşşafaka Tekfen, İspanya deplasmanda Baskonia’ya, Anadolu Efes de İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Olimpia Milan’a mağlup oldu.