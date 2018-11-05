Son dakika… Türkiye Ampute Milli Takımı Dünya ikincisi

Meksika’nın San Juan de los Lagos kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, şampiyonluk maçının ilk yarısında Rahmi Özcan’ın paslarına hareketlenen Serkan Dereli, kaleciyle karşı karşıya pozisyonlarda golü bulamadı. Mücadelenin 24. dakikasında Rahmi Özcan ve Şehmus Erdinç’in arka arkaya şutlarında top direğe çarptı. İki takım da skoru değiştiremeyince ilk yarı 0-0 berabere tamamlandı.

Gazi Osman Çakmak: Penaltıyı kaçırdım, Türk halkı hakkını helal etsin! Dünya Kupası finalinde penaltılarla kaybederek ikinci olan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı Kaptanı Gazi Osman Çakmak maç sonu yaptığı açıklama ile ülkemizi gururlandırdı. Penaltı kaçırdığı için 'Türk halkı hakkını helal etsin' diyen Çakmak'ın sözleri herkesi duygulandırdı. İlgili Haberi Oku

İkinci yarıda da rakibine oranla daha çok gol pozisyonuna giren ay yıldızlı ekip, golü bulamayınca maçın normal süresi de 0-0 eşitlikle sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

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Onar dakikalık iki uzatma bölümünde de iki takım golü bulamadı ve müsabaka penaltı atışlarına gitti.

Türkiye’de Barış Telli, Muhammet Yeğen, Fatih Şentürk ve Rahmi Özcan, penaltı atışlarını gole çevirdi. Ay yıldızlı ekipte kaptan Osman Çakmak 5. penaltıyı kaçırdı. Angolalı futbolcular penaltılarda hata yapmayınca maçı 5-4 kazandı.

Son dünya ikincisi Angola’nın şampiyon olduğu organizasyonu Türkiye ikinci sırada tamamladı.

Ay yıldızlı ekibin futbolcuları, mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşadı.