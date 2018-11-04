Yüzlerce taraftar Anıtkabir’de… Önce ‘Andımız’ sonra ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’

Kayserispor taraftarı, Süper Lig’in 11’inci haftası kapsamında oynanacak Ankaragücü-Kayserispor maçı için Ankara’ya gitti. Otobüsler ile başkente ulaşan taraftarlar ayaklarının tozu ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrinin bulunduğu Anıtkabir’e gitti. Kayserispor taraftarları, Anıtkabir’in önünde önce ‘Andımız’ı okudu sonra ise ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ sloganı attı.

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Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Temel, Anıtkabir’de yüzlerce taraftar ile çektirdiği fotoğrafı “Büyük Kayserispor taraftarımız ile Ata´nın huzurunda” notu ile sosyal medyadan paylaştı.

Kayserispor taraftarlarının Anıtkabir´de `Andımız´ı okuduğu görüntüler de sosyal medyadan çok sayıda paylaşım ve beğeni aldı.