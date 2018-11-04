Türkiye Ampute Milli Takımı finalde! Harikasınız çocuklar…

Meksika’da süren Ampute Futbol Dünya Kupası’nda ay yıldızlı ekibimiz tarih yazdı…
Grup maçlarını namağlup tamamlayarak son dünya şampiyonu Rusya’yı da 5-1 yenen Ampute Futbol Milli Takım, tüm Türkiye’yi gururlandırarak yarı finale kalmıştı.
Yarı finalde Meksika ile karşılaşan milliler, 4-0’lık galibiyetin ardından finale yükseldi. Finaldeki rakibimiz yapılacak diğer yarı final mücadelesinin ardından belli olacak.
FİNALDE RAKİP ANGOLA
Ampute Milli Takımı finalde Angola ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 5 Kasım’da TSİ 05.00’te başlayacak. Mücadeleyi TRTSpor naklen yayınlayacak.