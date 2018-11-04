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Türkiye Ampute Milli Takımı finalde! Harikasınız çocuklar…
Diğer Sporlar

Türkiye Ampute Milli Takımı finalde! Harikasınız çocuklar…

Dünya Kupası'nda Meksika'yı 4-0 yenen Türkiye Ampute Milli Takımı finale adını yazdırdı...

4 Kasım 2018 10:01

Meksika’da süren Ampute Futbol Dünya Kupası’nda ay yıldızlı ekibimiz tarih yazdı…

Grup maçlarını namağlup tamamlayarak son dünya şampiyonu Rusya’yı da 5-1 yenen Ampute Futbol Milli Takım, tüm Türkiye’yi gururlandırarak yarı finale kalmıştı.

Yarı finalde Meksika ile karşılaşan milliler, 4-0’lık galibiyetin ardından finale yükseldi. Finaldeki rakibimiz yapılacak diğer yarı final mücadelesinin ardından belli olacak.

FİNALDE RAKİP ANGOLA

Ampute Milli Takımı finalde Angola ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 5 Kasım’da TSİ 05.00’te başlayacak. Mücadeleyi TRTSpor naklen yayınlayacak.

Son güncelleme 10:04 | 4 Kasım 2018
ampute türkiye
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