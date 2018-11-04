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Tümer Metin’den Burak Yılmaz’a sert tepki!
Trabzonspor

Tümer Metin’den Burak Yılmaz’a sert tepki!

Trabzonspor ile Bursaspor arasında oynanan maçın ardından Tümer Metin yayıncı kuruluşta Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın taraftarlara gösterdiği tepkiyi yorumladı.

4 Kasım 2018 22:09

Trabzonspor’da Burak Yılmaz’ın oyundan alınırken tribünlere gösterdiği tepkiyle ilgili beIN Sports ekranlarında Tümer Metin’den flaş bir yorum geldi.

Burak Yılmaz’ın Trabzonspor kariyerinin noktalanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Metin, “Burak Yılmaz – Trabzonspor ilişkisi dikiş tutmaz artık. Bu evlilik yürümez, burada bir taraf zarar görür. Planla yapıyorsun bu işleri, rahatsızlığınla yapmıyorsun. Kendi takım arkadaşlarını, bir şehri, hocanı, hiçbir şeyi düşünmüyorsun” ifadelerini kullandı.

“BİR YÜZÜN KIZARMAZ MI BURAK?”

Burak Yılmaz’a mesaj gönderen Tümer Metin, “Burak Yılmaz, yaptığın iyi işler övülsün istiyorsun ama yapamadıkların konuşulmasın istiyorsun. Herkes iyi yaptıklarının konuşulmasını istiyor. Bir yüzün kızarmaz mı Burak ya, oyuna giren arkadaşına? Ünal hocaya ayıp değil mi? Bunu insan yapabilir, hepimizin çıkarken kendimizi kötü hissettiği anlar oldu ama zaten bir sürtüşme var. Zaten elektrikli ortam, zaten barışmıyor yıldız. Sadece ‘ben’i düşünemezsin” diye konuştu.

Tümer Metin, kendi yaptığı hataların örnek alınmaması gerektiğini de kaydederken, “Oynarken yaptığım hatalar, şu anda olanların doğrusunu konuşmamı engellemez. Mümkünse benim yaptıklarımı yapmasınlar. Zamanında yaptığım hatalar olmuştur, benim yaptıklarımı kimse örnek almasın” dedi.

04 Kasım 2018 Burak Yılmaz`dan tribünlere ve Ünal Karaman`a sert tepki! Trabzonspor ile Bursaspor arasında oynanan maçta Burak Yılmaz, oyundan alınma kararına sinirlenince hem teknik direktör Ünal Karaman, hem de taraftarların protestosuna çok sert tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:09 | 4 Kasım 2018
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