Süper Lig’in ilk 5’inde sürpriz tablo! Kimse bunu beklemiyordu

SÖZCÜ SKOR Spor Toto Süper Lig’in neredeyse 3’te 1’lik bölümü geride kalırken, puan tablosunda hiç beklenmedik bir görüntü oluştu. Son şampiyon Galatasaray, Galatasaray’dan önceki iki sezona damga vuran Beşiktaş, yeni başkanı Ali Koç ile heyecanı artan Fenerbahçe, kadrosunu koruyan ve takviyelerle güçlendiren Trabzonspor ile artık şampiyonluk yarışında olgunlaşan Medipol Başakşehir arasında geçmesi beklenen zirve yarışına 11 hafta sonunda sürpriz ekipler ortak oldu. Puan tablosunun ilk beş sırasına baktığımızda liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir ile ikinci sırada yer alan Galatasaray dışındaki şampiyonluk adayı diğer üç takım, beklentilerin gerisinde kaldı.

İlk 11 hafta sonunda Beşiktaş’ın 6’ıncı, Trabzonspor’un 7’inci sırada yer aldığı ligde Fenerbahçe, 15. sırada yer alıyor. Ligin ilk beş sırasında ise bu takımların yerine Antalyaspor, Kasımpaşa ve Ankaragücü bulunuyor. Puan tablosu kaçıncı haftaya kadar bu şekilde gider bilinmez ama Mustafa Denizli, Bülent Korkmaz ve İsmail Kartal’ın yönettiği üç takım, ilerleyen haftalarda da lige renk katmaya devam edecekmiş gibi görünüyor.

Yüzlerce taraftar Anıtkabir`de... Önce `Andımız` sonra `Mustafa Kemal`in Askerleriyiz` Spor Toto Süper Lig´de Ankaragücü maçı için başkente giden Kayserispor taraftarı, Ankara´ya ayak basar basmaz Anıtkabir´e gitti. Taraftarlar Anıtkabir´de `Andımız´ı okudu. Ardından da 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganı attı. İlgili Haberi Oku

BÜLENT KORKMAZ DOKUNUŞU

Geçtiğimiz sezon düşmekten zor kurtulan, sezona mali sıkıntılar ile giren Antalyaspor, takımın başına Bülent Korkmaz’ı getirdi. Geçtiğimiz sezon düşme kabusundan zor uyanan Antalyaspor, son haftalarda kabus görmemek için orta sıraları zorlama hedefiyle başladığı ligde Medipol Başakşehir ve Galatasaray’ın ardından üçüncü sıraya yerleşti. Lige deplasmanda 2-0’lık Kayserispor mağlubiyeti ile başlayan Antalyaspor, ikinci haftada evinde Atiker Konyaspor ile 3-3 berabere kalınca aslında bir korku sarmıştı Akdeniz ekibini… Bülent Korkmaz’ın futbol sistemine ters bir şekilde iki maçta beş gol yiyerek yapılan başlangıç, geçen sezonki kabusun yeniden yaşanacağı korkusunun oluşmasına neden oldu. Ancak sonra toparlanan Bülent Korkmaz’ın öğrencileri, Medipol Başakşehir ve Galatasaray dışında hiçbir takıma yenilmezken, 11 haftada 20 puan toplamayı başardı. Galatasaray ile aynı puana sahip olan Antalyaspor, lider Medipol Başakşehir’in ise dört puan gerisinde…

MUSTAFA DENİZLİ TECRÜBESİ

Her sezona Avrupa kupaları hedefiyle başlayan ancak bir türlü üst sıralara düşme hattı kadar yaklaşamayan Kasımpaşa, yine benzer bir hedefle sezona girdi. Kemal Özdeş yönetiminde alınan ilk dört haftadaki dört galibiyetin ardından başlayan duraklama devri ve üst üste yaşanan üç mağlubiyet, Kasımpaşa’da moralleri bozdu. Kemal Özdeş’in görevine son verilirken, Kasımpaşa yönetimi tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli’yi takımın başına getirdi. Mustafa Denizli ile önce Göztepe’yi 3-1, ardından da Teleset Mobilya Akhisarspor’u 5-0 yenen Kasımpaşa, son iki haftada galibiyet alamasa da ligde 4. sıraya oturdu. Mustafa Denizli gibi bir tecrübenin çalıştırdığı Kasımpaşa, 19 puanla 20 puanlı Galatasaray ve Antalyaspor’un hemen arkasında yer aldı. Kasımpaşa ile lider Medipol Başakşehir arasında ise beş puan fark bulunuyor.

İSMAİL KARTAL MUCİZESİ

Ligin yeni ekibi Ankaragücü için sezon başında herkes “Merdiven takım olmasın yeter” yorumu yaparken, İsmail Kartal yönetimindeki Başkent ekibi herkesi şaşırttı. 1. lig’den yükselen birçok takımın aksine yola kendilerini Süper Lig’e çıkaran İsmail Kartal ile devam etme kararı alan Ankaragücü yönetimi, ne kadar doğru bir karar verdiğini anladı. Sezona sahasında 3-1 kaybettiği Galatasaray maçıyla başlayan ancak oynadığı futbolla umut veren Ankaragücü, çizdiği inişli-çıkışlı grafiğin ardından son üç haftada adeta coştu. Sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u 1-0 yenen Ankaragücü, Fenerbahçe deplasmanından da 3-1 galip dönmeyi başardı. Son olarak konuk ettiği Kayserispor’u 3-1 mağlup eden İsmail Kartal’ın öğrencileri, üst üste aldığı üç galibiyetle Beşiktaş ve Trabzonspor’u geride bıraktı. Tıpkı Kasımpaşa gibi 19 puana sahip olan Ankaragücü, beşinci sıraya yerleşti.