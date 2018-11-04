Şampiyonlar Ligi’nde 4. maç! Schalke 04 Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de oynadığı Fenerbahçe derbisi sonrasında Şampiyonlar Ligi hazırlıklarına başlayan Galatasaray, D Grubu’ndaki 4. maçında Schalke 04 takımına konuk olacak. Grupta 4 puanı bulunan ve Türk Telekom Stadı’nda rakibi ile 0-0 berabere kalan Galatasaray bu kez hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor. Zorlu maçı heyecanla beklemeye başlayan Galatasaray taraftarı ise “Schalke Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda” aramalarına aramaları yapıyor.

SCHALKE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

6 Kasım Salı günü Veltins-Arena’da oynanacak mücadele TSİ ile 23:00’te başlayacak. Karşılaşmanın beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanması bekleniyor.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU

Kaleciler: Fernando Muslera, İsmail Çipe

Defans: Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Ömer Bayram, Yuto Nagatomo

Orta saha: Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Fernando Reges, Sofiane Feghouli, Garry Rodrigues

Forvet: Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Henry Onyekuru, Muğdat Çelik