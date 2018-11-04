SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: KKTC'de skandal 10 Kasım kararı!
Şampiyonlar Ligi’nde 4. maç! Schalke 04 Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi’nde 4. maç! Schalke 04 Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, evinde oynadığı ve 2-2 berabere biten Fenerbahçe derbisi sonrası gözünü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Schalke maçına çevirdi. İlk maçta 0-0 berabere kalan Galatasaray bu kez Schalke 04'ü yenmek istiyor. Peki, Schalke 04 Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

4 Kasım 2018 20:28

Süper Lig’de oynadığı Fenerbahçe derbisi sonrasında Şampiyonlar Ligi hazırlıklarına başlayan Galatasaray, D Grubu’ndaki 4. maçında Schalke 04 takımına konuk olacak. Grupta 4 puanı bulunan ve Türk Telekom Stadı’nda rakibi ile 0-0 berabere kalan Galatasaray bu kez hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor. Zorlu maçı heyecanla beklemeye başlayan Galatasaray taraftarı ise “Schalke Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda” aramalarına aramaları yapıyor.

SCHALKE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

6 Kasım Salı günü Veltins-Arena’da oynanacak mücadele TSİ ile 23:00’te başlayacak. Karşılaşmanın beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanması bekleniyor.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU

Kaleciler: Fernando Muslera, İsmail Çipe

Defans: Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Ömer Bayram, Yuto Nagatomo

Orta saha: Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Fernando Reges, Sofiane Feghouli, Garry Rodrigues

Forvet: Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Henry Onyekuru, Muğdat Çelik

Son güncelleme 20:28 | 4 Kasım 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
Bugün - 13:30
3
-
1
Kayserispor
Alanyaspor
Bugün - 16:00
0
-
1
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Galatasaray
Türkiye Spor Toto Süper Lig 02.11.2018 - 21:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe