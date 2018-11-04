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Rooney milli formayı son kez giyecek
Milli Takımlar

Rooney milli formayı son kez giyecek

İngiliz futbolcu Rooney, 15 Kasım'daki hazırlık maçında, 2017'nin ağustos ayında bıraktığı İngiltere Milli Takımı'nın formasıyla son kez sahaya çıkacak.

4 Kasım 2018 19:14

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi DC United’ın İngiliz forvet oyuncusu Wayne Rooney, 15 Kasım’da milli takım formasını son kez giyecek.

İngiliz yayın kurumu BBC’nin haberine göre, 33 yaşındaki Rooney, son olarak 11 Kasım 2016’da giydiği, 2017’nin ağustos ayında ise bıraktığı İngiltere Milli Takımı formasıyla jübilesi için bir kez daha sahaya çıkacak.

Kaydettiği 53 golle 119 kez sahaya çıktığı milli takımın en skoreri unvanını elinde tutan Rooney, İngiltere’nin ABD’yi ağırlayacağı hazırlık maçında oynayacak. 15 Kasım’daki karşılaşma, Wembley Stadı’nda yapılacak.

Son güncelleme 19:14 | 4 Kasım 2018
ingiltere jübile Wayne Rooney
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