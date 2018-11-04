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Paris Masters’ta şampiyon Khachanov
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Paris Masters’ta şampiyon Khachanov

Paris Masters Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Djokovic'i 2-0 yenen Khachanov, şampiyonluğa ulaştı.

4 Kasım 2018 19:45

Paris Masters Tenis Turnuvası’nın tek erkekler finalinde Novak Djokovic’i 2-0 mağlup eden Karen Khachanov, şampiyon oldu.

Turnuvanın tek erkekler finalinde, dünya 2 numarası Sırp Djokovic ile klasmanın 18. sırasındaki Rus Khachanov karşılaştı.

Bir saat 37 dakika süren mücadeleyi 7-5 ve 6-4’lük setlerle 2-0 kazanan Khachanov, kariyerinin ilk Masters turnuvası şampiyonluğuna ulaştı.

Bu sonuçla Djokovic’in 22 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Yarın açıklanacak dünya sıralamasında zirveye yerleşecek Djokovic, en fazla Masters turnuvası kazanan tenisçiler listesinde 33 şampiyonluğa sahip İspanyol Rafael Nadal’ı yakalama fırsatını da kaçırdı.

Son güncelleme 19:45 | 4 Kasım 2018
Karen Khachanov Novak Djokovic tenis
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