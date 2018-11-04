Olaylı Galatasaray Fenerbahçe derbisinden sonra Hasan Şaş sessizliğini bozdu

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin son düdüğü ile birlikte saha içi karışmış, futbolcular arasında olaylar çıkmıştı. Olaylara karışan isimlerden biri olan Hasan Şaş, hakkında yapılan eleştirilere ilk kez yanıt verdi. Hasan Şaş, Istagram hesabından yaptığı paylaşımda Ahmet Arif’in ‘Anadolu’ şiirinden bir bölüm yayınladı.
Hasan Şaş’ın yaptığı paylaşımda kendi fotoğrafını kullanarak şiirin “Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar, haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, ne şah ne sultan” bölümüne yer verdi.
İşte Hasan Şaş’ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım: