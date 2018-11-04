Olaylı Galatasaray Fenerbahçe derbisinden sonra Hasan Şaş sessizliğini bozdu

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin son düdüğü ile birlikte saha içi karışmış, futbolcular arasında olaylar çıkmıştı. Olaylara karışan isimlerden biri olan Hasan Şaş, hakkında yapılan eleştirilere ilk kez yanıt verdi. Hasan Şaş, Istagram hesabından yaptığı paylaşımda Ahmet Arif’in ‘Anadolu’ şiirinden bir bölüm yayınladı.

Galatasaray`dan derbi sonrası çok sert hakem açıklaması! Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin ardından hakemlere tepki sürüyor. Sarı-kırmızılılar resmi internet sitesinden çok sert bir açıklama yayınladı. İlgili Haberi Oku

Hasan Şaş’ın yaptığı paylaşımda kendi fotoğrafını kullanarak şiirin “Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar, haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, ne şah ne sultan” bölümüne yer verdi.

SON DAKİKA Fenerbahçe`den Galatasaray`ın açıklamasına jet yanıt! Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ardından tartışmalar sürüyor. Galatasaray'ın maçın hakemlerini hedef alan açıklamasına Fenerbahçe'den yanıt gecikmedi. Fenerbahçe, çok sert bir mesaj yayınlarken, Fatih Terim ve Hasan Şaş ile ilgili 'Sokak kabadayısı' tabirini kullandı. İlgili Haberi Oku

İşte Hasan Şaş’ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım: