Neden gelmediler?

Ciğerden gelen yanık kokusu…

Sana veda edilirken tarif edebileceğim tek his bu.

Ciğerimiz yanıyor.

20 yaşında bir tutkunun peşinde son deplasmanına gittin Koray Şener.

Adına derbi denilen savaşta ölümüne bile saygı göstermediler. Nefesleri tükenene kadar tekmelediler birbirlerini.

Kaybeden ölecekmiş gibi yaptılar ya hani, ölen sendin kaybeden onlar.

En sevdiğin yerden ebediyete uğurlandın bugün. Ezeli rakipler, ebedi dostlar gelmedi veda etmeye. Hiçbiri gelmedi.

Göstermelik bir taziye mesajı yetti.

Gencecik bir bedeni toprağın altına koymaktan daha mı zordu egoları yenmek?

Ondan mı gelmediler?

Hasan Ali Kaldırım okumayı yeni söken çocuk gibi okuyordu önündeki kağıdı, boğazından yukarıya geçmiyordu kelimeler, düğümlenip kalıyordu.

Ağlarız diye mi gelmediler?

Siyaha boyandı stattaki 4 numaralı koltuğun. Kan ağladı içimiz…

Hani acı birdi?

Hani tekti, rengi yoktu?

Koray’ın koltuğunun da rengi yok artık.

‘Karanlık aydınlığa kavuşur elbet, işte siz o zaman bayram kutlamayı görün…’ yazmıştın Ali Koç ile paylaştığın fotoğrafın altına.

“Ali Koç başkanımızla beraber kupa kaldırmak hele ki başkanlığının ilk kupasında orada olacak olmak ayrı heyecanlandıyor beni. Umarım aksilik çıkmaz” demiştin ya hani.

En ağır yükü, tabutunu yükledin başkanının omuzlarına. Arkasında durduğun adamın omuzlarındaydın bugün. Ne ağır yüktü bir bilsen.

Ağır gelir diye mi gelmediler?

Olsun kardeşim. Yolun açık, mekanın cennet olsun… Gidişin değiştirmez bizi ama ölünce biz de iyi adam oluruz belki!

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