MAÇ ÖZETİ: Trabzonspor Bursaspor özet! Burak Yılmaz’dan tribünlere tepki…

Süper Lig’de pazar günü maçları Trabzonspor Bursaspor maçı ile devam etti. Karşılaşmada gol perdesini 25. dakikada Trabzonspor açtı. Bursaspor savunması kale önünde oyun kurmaya çalışırken, Chedjou’nun top kaybı ile Burak Yılmaz topa hareketlendi. Sosa’yı topla buluşturan Burak, içeride Rodallega’ya alan yarattı ve Sosa’nın asistine hareketlenen Rodallega şık bir vuruşla kalecinin yanından topu ağlarla buluşturdu. 71. dakikada oyundan çıkan Burak Yılmaz ıslıklanarak yerini Ekuban’a bıraktı. Golcü oyuncu yedek kulübesine el kol hareketleri yaparak direk soyunma odasının yolunu tuttu. Bursaspor ise aradığı golü 87. dakikada buldu ve eşitliği sağladı. Bursaspor yoğun baskısının karşılığını Lima’nın golüyle buluyor. Latovlevici’nin sağ kenardan kullandığı korner sonrası seken topta önce Ertuğrul şut çekti ve Onur kurtardı. Ardından seken topu önünde bulan Lima, sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. İşte, Trabzonspor Bursaspor özeti…

TRABZONSPOR BURSASPOR ÖZETİ İZLE

BURAK YILMAZ’DAN TRİBÜNLERE TEPKİ

Spor Toto Süper Lig'i 11. haftasında oynanan Trabzonspor Bursaspor mücadelesinin 70. dakikasında Burak Yılmaz oyundan alındı. Trabzpnspor tribünleri oyundan çıkan golcü isme tepki gösterdi.

Gelen bu tepkilerin ardından Trabzonspor'da oyundan çıkan Burak Yılmaz tribünlere ve teknik direktör Ünal Karaman'a el kol hareketleriyle yoğun şekilde tepki göstererek direkt olarak soyunma odasına gitti.

Öte yandan taraftarlar daha sonra “Hugo” tezahüratlarıyla Rodallega'ya destekte bulundu.

“BURAK YILMAZ İLE KONUŞACAĞIZ”

Ünal Karaman'ın maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı Burak Yılmaz açıklamaları:

“Oyuncular, sinir sistemiyle iş yapan insanlar. Oyuncuların bu tür durumlarda farklı davranışlar olabiliyor. Biz bir camiayı temsil ediyoruz ve bu bir takım oyunu. Ben dahil hepimizin sorumlulukları var. Hep ben mantığı doğru değil. Böyle bir tercihte bulunduk. Yaptığı hareket doğru değil. Konuşacağız kendisiyle ve bir karar alacağız.”