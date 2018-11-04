LeBron ve Lakers 16 maçlık seriyi sonlandırdı

NBA’e 8 maçla devam edildi. Portland Trail Blazers deplasmanından 114-110 galip ayrılan Los Angeles Lakers, rakibi karşısındaki 16 karşılaşmalık yenilgi serisini sonlandırdı.

28 sayı, 7 asist, 5 ribauntla oynayan LeBron James, Lakers’ın skor yükünü çekti. 17 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle “double double” yapan Rajon Rondo ve 12 sayı, 9 ribaunt, 6 blok üreten JaVale McGee, galibiyette önemli rol oynadı. Trail Blazers’ta Damian Lillard ve C.J. McCollum’un 30’ar sayılık performansı galibiyete yetmedi.

Charlotte Hornets, milli basketbolcu Cedi Osman’ın forma giydiği Cleveland Cavaliers’ı 126-94 mağlup etti. 7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği ev sahibi Hornets’ta Jeremy Lamb 19 sayı, 8 ribaunt ve Kemba Walker da 18 sayı, 5 ribauntla öne çıktı. 9. maçında 8. mağlubiyetini alan Cavaliers’ta J.R. Smith 14 sayı, Jordan Clarkson 13 sayı ve Cedi Osman 9 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle mücadele etti.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 109-99 Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 126-94 Indiana Pacers-Boston Celtics: 102-101 Atlanta Hawks-Miami Heat: 123-118 Chicago Bulls-Houston Rockets: 88-96 San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 109-95 Denver Nuggets-Utah Jazz: 103-88 Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 110-114