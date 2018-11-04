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KPSS’de Mete Gazoz sorusu! Mete Gazoz kimdir, ne nerede şampiyon olmuştur?
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KPSS’de Mete Gazoz sorusu! Mete Gazoz kimdir, ne nerede şampiyon olmuştur?

KPSS Ön Lisans sınavı bugün gerçekleştirildi. Birçok alandan farklı soruların yer aldığı KPSS'de cevabı merak edilenlerden biri de Mete Gazoz oldu. "Mete Gazoz kimdir, ne nerede şampiyon olmuştur" sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından araştırılıyor. İşte, KPSS'de sorulan "Mete Gazoz kimdir" sorusunu yanıtı...

4 Kasım 2018 19:06

KPSS’nin sona ermesinin ardından sınava giren birçok aday sorulan soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Birçok ilginç soru arasında dikkat çekenlerin başında “Mete Gazoz kimdir, ne nerede şampiyon olmuştur?” sorusu geliyor. 2018 KPSS Ön Lisans sınavında sorulan sorununu cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

METE GAZOZ KİMDİR?

8 Haziran 1999 tarihinde İstanbul’da doğan milli sporcumuz, küçük yaşlardan beri okçuluk eğitimi aldı. Kariyerini İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü’nde devam ettiren 19 yaşındaki Gazoz, ilk defa Bakü’de düzenlenen Avrupa Oyunları’nda Türkiye’yi temsil etti.

2016 Nottingham Avrupa Şampiyonası’nda bireysel olarak gümüş madalya kazandı.

2016 Rio Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil ederek ülke çapında üne kavuşan Gazoz, yerli sporculardan da destek gördü. Özellikle Arda Turan’ın sosyal medya hesaplarından Mete Gazoz’la ilgili destek mesajları Mete’nin büyük çapta tanınmasına ve desteklenmesine olanak tanıdı.

Videoyu Oynat Mete, Arjantin’de gerçekleşen Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası’nda karışık takım klasik yay kategorisinde Yasemin Ecem Anagöz ile beraber dünya 3’üncüsü oldu.

2018 Akdeniz Oyunları’nda İspanya’nın Tarragona şehrinde altın madalya kazandı

Son güncelleme 19:06 | 4 Kasım 2018
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