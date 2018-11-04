Kocaeli ekibi resmen Azeri iş insanına satıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği A.Ş., tüm haklarıyla beraber Azeri iş adamı Rauf İsmailyov’a satıldı. Darıca Gençlerbirliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Darıca Gençlerbirliği A.Ş tüm haklarıyla beraber Azeri iş adamı Rauf İsmailyov’a satıldı. Konuyla alakalı önümüzdeki hafta içi geniş bir basın toplantısı düzenlenecektir” ifadelerine yer verildi.

Süper Lig`in ilk 5`inde sürpriz tablo! Kimse bunu beklemiyordu Ligde sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, iki takım dışında beklentilerin altında kaldı. Süper Lig'in ilk beş sırasında olması beklenen bu takımlardan lider Medipol Başakşehir ve ikinci Galatasaray dışında puan tablosunda sürpriz ekipler yer aldı. İlgili Haberi Oku

Konuyla ilgili detaylı açıklamanın önümüzdeki hafta içinde yapılacağı açıklanırken, takımın satış işlemi Darıca GB Başkanı Mücahid Vural ve Azeri iş adamı Rauf İsmailyov da yer aldığı imza töreni ile gerçekleştirildi.

84 YILLIK KULÜP DARICA GENÇLERBİRLİĞİ

Darıca Gençlerbirliği, 1934 yılında Kocaeli ilin de kurulmuş futbol kulübüdür. Maçlarını 2.610 kişilik Darıca İlçe Stadyumu'nda oynamaktadır. Renkleri sarı-yeşildir. Başkanlığını Mücahid Vural yapmaktadır. 2018-19 sezonunda 2. Lig'te mücadele etmektedir.

2017-18 sezonunda 3. Lig 2. grubu 72 puanla şampiyon tamamlayarak 10 sezon aradan sonra 2. Lig'e yükseldi. 2018-19 sezonu başında 2. Lig'e çıkan takımda sportif direktörlük görevine İlter Kasap getirildi. Teknik direktörlük görevine ise Trabzonspor'un U-19 takımını çalıştıran Abdulkadir Aslan getirildi.[4] Ligin başlaması ile birlikte 7 hafta geride kaldığında 1 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde eden İlter Kasap ve Abdulkadir Aslan görevinden ayrıldı. 15 Ekim 2018 tarihinde Oktay Derelioğlu takımın teknik direktörlüğüne getirildi.

Taraftar grubunun adı semtin merkezindeki büyük çınar ağacından alınıp Çınaraltı olarak kabul edilmiştir.