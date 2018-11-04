SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: AKP’li belediyede doldur boşalt oyunu
Josef de Souza’dan Jailson’a destek! ‘Tokadı hak ediyordu’
Fenerbahçe

Josef de Souza’dan Jailson’a destek! ‘Tokadı hak ediyordu’

Galatasaray Fenerbahçe derbisinde son düdüğün ardından yaşanan kavgada Belhanda'ya tokat atan Jailson'a vatandaşı eski Fenerbahçeli Josef de Souza'dan destek geldi.

4 Kasım 2018 12:31

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine mücadelenin son düdüğünün ardından yaşanan kavga damgasını vurmuştu.

Sarı Lacivertliler’in Al Ahli’ye sattığı Josef De Souza olaylarla ilgili Instagram hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.

Josef de Souza, Jailson ve kendisinin Galatasaray’a attığı gollerin sevinçlerini paylaşarak, “Bizi sevmiyorlar Jailson. Galatasaray’ın 10 numarası bu tokadı uzun süredir hak ediyordu.” ifadelerine yer verdi. Belhanda’ya tokat atan Jailson, maçın ardından kırmızı kart görmüştü…

İŞTE JOSEF’İN YAPTIĞI PAYLAŞIM:

Son güncelleme 12:33 | 4 Kasım 2018
Fenerbahçe Jailson Josef De Souza tokat
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
Bugün - 13:30
2
-
0
Kayserispor
Alanyaspor
Bugün - 16:00
-
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Galatasaray
Türkiye Spor Toto Süper Lig 02.11.2018 - 21:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe