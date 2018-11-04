Flaş iddia… Fatih Terim’in sözleri hakem raporunda: Maçların a… s…

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşananların spor gündemine damga vurmaya devam ediyor.

Milliyet Gazetesi’nde yer alan iddiaya göre Türkiye Futbol Federasyonu, gerek saha içi gerekse soyunma odası koridorlarındaki olayların görüntülerini inceleyerek Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yeni sevkler yapacak. Buna göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcısı Hasan Şaş'a da ağır cezalar gelmesi bekleniyor.

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Karşılaşma sonrasında maçın hakemi Fırat Aydınus'a giden Terim'in, “Bu maçı siz bu hale getirdiniz. Bana bak, bundan sonra ya sen kalacaksın, ya ben… Şimdi çıkıp konuşmazsam Allah beni kahretsin. Yazıklar olsun be… Senin gibi hakemler bu maçların anasını s……” sözlerinin raporlara yansıdığı iddia ediliyor.

Terim'e, Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesine göre hakeme hakaretten 3 ila 7 maç arasında soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı gelmesi bekleniyor.

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Daha önce hakaret ve sportmenliğe aykırılık nedeniyle 3 maç soyunma odasına giriş yasağı alan ancak Tahkim Kurulu tarafından bu cezası 2'ye indirilen Hasan Şaş'ın ise bu kez “Saldırı”dan sevki yapılacağı ve bunun da karşılığının 5 ila 10 maç arasında bir soyunma odasına giriş yasağı getireceği vurgulandı.

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