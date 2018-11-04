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Dişe diş mücadele! Trabzonspor Bursaspor maçı canlı izle | CANLI YAYIN
Trabzonspor

Dişe diş mücadele! Trabzonspor Bursaspor maçı canlı izle | CANLI YAYIN

Süper Lig'de 11. hafta Trabzonspor Bursaspor maçı ile devam ediyor. Son iki haftada aldığı beraberliklerle 4 puan kaybeden Trabzonspor sahasında kazanarak kayıp puanları telafi etmek istiyor. Çıkış yakalayan Bursaspor ise deplasmanda kazanarak istikrarını sürdürmek istiyor. Trabzonspor Bursaspor maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Bein Sport canlı yayın bağlantısı yer alıyor.

4 Kasım 2018 18:25

Süper Lig’de Trabzonspor Bursaspor karşı karşıya geliyor. Son iki haftayı 2 puanla kapatan Trabzonspor evinde ağırlayacağı Bursaspor karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Son üç haftada aldığı 2 galibiyetle yenilgi yüzü görmeyen Bursaspor ise Trabzon karşısında da kazanarak üst sıralara yükselmek istiyor. Her iki takımın taraftarının maç sonucunu merakla beklediği karşılaşma için “Trabzonspor Bursapor canlı izle” aramaları yapıyor. İşte, Trabzonspor Bursaspor canlı yayın bağlantısı ve karşılaşmanın detayları…

TRABZONSPOR BURSASPOR CANLI İZLE

TRABZONSPOR BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA

Trabzonspor, saat 19.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadyumu’nda Bursaspor’u konuk edecek. Mücadele beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR BURSASPOR İLK 11

Trabzonspor: Onur, Pereira, Toure, Majid, Novak, Onazi, Sosa, Olcay, Abdülkadir, Rodallega, Burak.

Bursaspor: Okan, Barış, Ertuğrul, Chedjou, Umut, Badji, Aytaç, Burak, Latovlevici, Tunay, Sakho.

Son güncelleme 18:25 | 4 Kasım 2018
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