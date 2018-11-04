SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: ABD’nin İran’a yaptırımları yarın sabah 8’de başlıyor
CANLI | Trabzonspor 0-0 Bursaspor
Futbol

CANLI | Trabzonspor 0-0 Bursaspor

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Bursaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar SKOR'da...

4 Kasım 2018 17:14

Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor. 19.00’da başlayan mücadele beIN SPORTS HD 1’den naklen yayınlanıyor.

İşte ilk 11’ler…

Trabzonspor : Onur, Pereira, Hosseini, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür, Olcay, Rodallega, Burak

Bursaspor : Okan, Umut, Ertuğrul, Chedjou, Latovlevici, Barış, Badji, Aytaç, Burak, Tunay Torun, Sakho

Oynadığı son iki maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, üst sıralara tırmanma hedefi için kritik olan haftayı Bursaspor’u mağlup ederek 3 puanla kapatmak istiyor.

Bursaspor ise ligde oynadığı son karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup ederek Trabzonspor maçı öncesi moral bulmuştu. Samet Aybaba’nın öğrencileri Trabzonspor deplasmanından kayıpsız dönerek çıkışını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor’da sakatlığı bulunan Yusuf Yazıcı karşılaşmada görev alamayacakken, Bursaspor’da ise Ziraat Türkiye Kupası’ndaki 1461 Trabzon maçında sakatlanan Bogdan Stancu’nun tedavisi sürerken, Diafra Sakho ve Abdullahi Shehu’nun durumları ise maç saatinde belli olacak.

Son güncelleme 19:00 | 4 Kasım 2018
bursaspor trabzonspor
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
Bugün - 13:30
3
-
1
Kayserispor
Alanyaspor
Bugün - 16:00
0
-
1
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Galatasaray
Türkiye Spor Toto Süper Lig 02.11.2018 - 21:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe