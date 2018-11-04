CANLI | Trabzonspor 0-0 Bursaspor

Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor. 19.00’da başlayan mücadele beIN SPORTS HD 1’den naklen yayınlanıyor.

İşte ilk 11’ler…

Trabzonspor : Onur, Pereira, Hosseini, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür, Olcay, Rodallega, Burak

Bursaspor : Okan, Umut, Ertuğrul, Chedjou, Latovlevici, Barış, Badji, Aytaç, Burak, Tunay Torun, Sakho

Oynadığı son iki maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, üst sıralara tırmanma hedefi için kritik olan haftayı Bursaspor’u mağlup ederek 3 puanla kapatmak istiyor.

Bursaspor ise ligde oynadığı son karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup ederek Trabzonspor maçı öncesi moral bulmuştu. Samet Aybaba’nın öğrencileri Trabzonspor deplasmanından kayıpsız dönerek çıkışını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor’da sakatlığı bulunan Yusuf Yazıcı karşılaşmada görev alamayacakken, Bursaspor’da ise Ziraat Türkiye Kupası’ndaki 1461 Trabzon maçında sakatlanan Bogdan Stancu’nun tedavisi sürerken, Diafra Sakho ve Abdullahi Shehu’nun durumları ise maç saatinde belli olacak.