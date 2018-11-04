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MAC SONUCU | Aytemiz Alanyaspor 0-1 Evkur Yeni Malatyaspor | Spor Toto Süper Lig
Yeni Malatyaspor

MAC SONUCU | Aytemiz Alanyaspor 0-1 Evkur Yeni Malatyaspor | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor kendi sahasında formda ekiplerden Evkur Yeni Malatyaspor'a da boyun eğdi. Akdeniz ekibi böylece üst üste 4. mağlubiyetini aldı.

4 Kasım 2018 15:49

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Aytemiz Alanyaspor, taraftarı önünde Yeni Malatyaspor’u konuk etti. 90 dakika sonunda Yeni Malatyaspor, Alanyaspor’u deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Yeni Malatyaspor’un golünü 11. dakikada penaltıdan Adem Büyük kaydetti. Aytemiz Alanyaspor’da 35. dakikada Papiss Cisse bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu galibiyetin ardından Yeni Malatyaspor’un puanı 18 olurken, Alanyaspor 12 puanda kaldı.

Alanyaspor, bir sonraki hafta ligde deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatyaspor ise gelecek hafta sahasında Trabzonspor’u konuk edecek.

Son güncelleme 18:09 | 4 Kasım 2018
Aytemiz Alanyaspor Evkur Yeni Malatyaspor
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