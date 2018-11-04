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CANLI | Ankaragücü Kayserispor 0-0 | Spor Toto Süper Lig
MKE Ankaragücü

CANLI | Ankaragücü Kayserispor 0-0 | Spor Toto Süper Lig

Ligde üst sıraları zorlamak isteyen Ankaragücü, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli anları SKOR'da...

4 Kasım 2018 13:11

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Ankaragücü, sahasında Kayserispor’u konuk ediyor. Ankara Osmanlı Stadı’nda oynanan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Üst sıralarda yaşanan puan kayıplarını değerlendirmek isteyen Ankaragücü, Kayserispor’u yenerek ligde tırmanmayı hedefliyor. Kayserispor ise Ankaragücü deplasmanından puanla dönerek alt sıralardan biraz daha kopmanın planlarını yapıyor. Ankaragücü ile Kayserispor 23. kez Süper Lig’de karşılaşıyor. İki ekip, Ankara Osmanlı Stadı’nda 3 puan için sahaya çıkıyor. Deplasmanda Fenerbahçe’yi mağlup eden Ankaragücü ile sahasında Sivasspor galibiyeti ile moral bulan Kayserispor, çıkışını sürdürmek istiyor.

İki ekip, bugüne kadar 22 kez Süper Lig’de 5 kez de TFF 1.Lig’de karşılaştı. Alt ligde oynanan 5 müsabakada 2 kez Ankaragücü 2 kez Kayserispor kazanırken 1 müsabaka da berabere bitti. Süper Lig’de iki takım arasında oynanan 22 müsabakada ise Kayserispor, 9 kez kazanırken 6 kez berabere kaldı 7 kez de Ankaragücü kazandı. Bu maçlarda Kayserispor, 33 gol atarken Ankaragücü ise 23 gol attı.

Ankara’da 12. maç

Ankaragücü ile Kayserispor, Ankara’da 11 kez karşılaştı. 4 kez Ankaragücü kazanırken 3 kez Kayserispor kazandı. 4 maç da berabere bitti. Ankara’daki maçlarda ev sahibi ekip 15 gol atarken Kayserispor ise 18 gol attı. Ankaragücü ile Kayserispor arasında Ankara’da oynanan son maçta Kayserispor 5 gollü bir galibiyet elde etmişti.

Son güncelleme 13:20 | 4 Kasım 2018
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