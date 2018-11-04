Amatör kümede, Nijeryalı forvet kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Denizli'de amatör küme oyuncusu 23 yaşındaki Nijeryalı forvet, maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Denizli Süper Amatör Lig'in 7. haftasında oynanan Yeşilköyspor-Sarayköyspor 1926 mücadelesinin 35. dakikasında Sarayköyspor'un Nijeryalı forveti Ekundayo Ebenezer Mawoyeka (23) maç sırasında aniden yere yığıldı.

Kalp krizi geçirdiği öne sürülen Mawoyeka'ya ilk müdahaleyi sağlıkçı Adnan Kaya yaptı. Saha içinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılan genç forvet, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç futbolcunun cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından açıklama yapan Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Feyyaz Ceşen, “Yaşanan elim olay bizi derinden yaraladı. Sarayköyspor forması giyen Ekundayo Ebenezer Mawoyeka geçirdiği kalp krizi sonrasında kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Denizli amatör futbol camiasının başı sağolsun. Kelimelerin tükendiği noktadayız. Allah kimseye böyle acı yaşatmasın” dedi.