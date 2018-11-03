Başakşehir BJK maçı ilk 11’i | Başakşehir Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’in 11. haftasında oynanan olaylı Galatasaray Fenerbahçe maçının ardından gözler Başakşehir Beşiktaş maçına çevrildi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada rakibini deplasmandaki 11 resmi maçta sadece bir kez kez yenebilen Beşiktaş, zirve yarışında avantaj elde etmek için hesaplarını kazanmak üzerine yapıyor. Beşiktaş’ta sakatlıkları geçen Pepe, Babel ve Ljajic, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde oynayabilecek. Son yıllarda üst sıralara oynama istikrarını sürdüren Başakşehir ise geçen sene kaçırdığı şampiyonluğu bu sene kazanma hedefine yaklaşmak için Beşiktaş’ı devirmek istiyor. Seyir zevki üst düzey olması beklenen karşılaşmayı izlemek isteyen futbol severler “Başakşehir Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda” sorusuna yanıt arıyor.

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir Beşiktaş maçı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak mücadele, Mücadele saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Maç beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11

Başakşehir: Mert, Caiçara, Manuel da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Mossoro, Visca, Elia, Bajic.

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Pepe, Adriano, Atiba, Medel, Babel, Lens, Mustafa Pektemek, Vagner Love.

BEŞİKTAŞ’IN EN ÇOK ZORLANDIĞI DEPLASMAN

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’de bu akşam Medipol Başakşehir’e konuk olacak – Rakibini deplasmandaki 11 resmi maçta sadece bir kez kez yenebilen Beşiktaş’ta, kart cezalısı Quaresma forma giyemeyecek – Sakatlıkları geçen Pepe, Babel ve Ljajic, teknik direktör Şenol Güneş’in görev vermesi halinde oynayabilecek

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir’e konuk olacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Bu sezon Süper Lig’de deplasman maçlarında galip gelmekte bir hayli zorlanan siyah-beyazlılar, rakip sahadaki 11 resmi maçta sadece bir kez kazanabildiği Medipol Başakşehir’i yenerek, kötü istatistiklerine son vermeye çalışacak. Ligdeki son maçında Çaykur Rizespor’u 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, 10. haftayı 18 puanlı dördüncü sırada tamamladı. Medipol Başakşehir ise 11. hafta maçları öncesi 21 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

BEŞİKTAŞ’TA QUARESMA CEZALI

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Ricardo Quaresma, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada takımının attığı gollerin hazırlayıcısı olarak dikkati çeken Quaresma, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Sakatlığı bulunan Gökhan Töre de oynayamayacak.