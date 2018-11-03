Yassine Benzia’dan özür mesajı!

Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin devre arasında oyundan çıkan Yassine Benzia, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle özür diledi.

Benzia, Instagram hesabından yaptığı açıklamada ”Oyundan alındıktan sonra düşünmeden hareket ettim. Kazanma isteğim ve öfkemin beni yönetmesine izin vermemeliydim. Kulübümüzden, Başkanımızdan, sportif direktörümüzden, bütün teknik ekipten, taraftarlarımızdan ve takipçilerimden özür dilerim.” sözlerini kullandı.

Galatasaray derbisinin ikinci yarısının başında oyundan çıkan Benzia, ”Her zaman ben! Saçma bir karar. Futbol hakkında hiçbir şey bilmiyorlar.” paylaşımında bulunmuştu.

Benzia`dan olay paylaşım! Hocasına küfürlü isyan... 2-2 biten olaylı Fenerbahçe Galatasaray maçının ardından sosyal medyadan çarpıcı bir paylaşım yapan Benzia oyundan çıkarılmasına tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku