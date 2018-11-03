VAR Beşiktaş’ın yıldızı Pepe’nin hareketine devam dedi… Çok tartışılan o an

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş’ın, Medipol Başakşehir’e konuk olduğu maçta çok tartışılacak bir pozisyon yaşandı. Karşılaşmanın 33. dakikasında Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Pepe ile Medipol Başakşehir’in oyun kurucusu Mossoro arasında yaşanan pozisyon, tartışma yarattı. Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin devam kararı verdiği pozisyon sonrası Pepe’nin hareketi eleştiri konusu oldu.

SON DAKİKA Beşiktaş`ta şok sakatlık! UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi... Beşiktaş'ın yıldızı Adriano Medipol Başakşehir ile karşılaştığı maçı tamamlayamadı. Mücadelenin 25. dakikasında Adriano, sakatlanarak yerini Caner Erkin'e bıraktı. Adriano'nun sakatlığı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi teknik heyeti zora soktu. İlgili Haberi Oku

Hava topu mücadelesinde topa yükselen Mossoro’nun beline sert bir müdahale yapan Pepe, rakibini yerde kalmasına neden oldu. Tabanı ile rakibine basan Pepe, daha sonra Mossoro’nun yanına giderek özür diledi. Bu sırada taç atışı kararı veren Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçının hakemi Halis Özkahya, VAR kararını bekledi. VAR odasından devam kararı çıkınca mücadele taç atışı ile devam etti.

Pozisyonun kahramanı Pepe, Mossoro’ya yaptığı hareket sonrası sarı kart bile görmeden maça devam etti.