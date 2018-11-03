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Türkiye, Galatasaray – Fenerbahçe derbisi öncesi yaşamını yitiren Koray Şener’e ağlıyor…
Fenerbahçe

Türkiye, Galatasaray – Fenerbahçe derbisi öncesi yaşamını yitiren Koray Şener’e ağlıyor…

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Türk Telekom Stadı'nda 2-2 berabere kaldığı maçın öncesinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 20 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Koray Şener, tüm Türkiye'yi yasa boğdu...

3 Kasım 2018 00:20

Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray ile Fenerbahçe 2-2’lik skorla berabere kalırken maç sonrası yaşanan kavga geceye damga vurdu. Futbolcuların karıştığı çirkin kavgaya sosyal medyada tepki yağarken kavganın yanı sıra 20 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi de yürekleri dağladı.

Tribünlerde kendilerine ayrılan yerleri dolduran Fenerbahçe taraftarlarının çok büyük bir kısmı Koray Şener’den gelen acı haberle devre arasında stadı terk ederken sosyal medyada genç taraftar hakkında sayısız paylaşım yapıldı; kendisine Allah’tan rahmet, sevenleri ve ailesine başsağlığı dileyen mesajlar paylaşıldı. İşte o mesajlardan bazıları…

Koray Şener’in bazı paylaşımları da sosyal medyada yeniden paylaşıldı…

02 Kasım 2018 Derbi öncesi üzücü olay! Fenerbahçe taraftarı Koray Şener hayatını kaybetti arkadaşları stadı terketti... Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi çok üzücü bir olay yaşandı. Türk Telekom Stadı deplasman tribününe Fenerbahçe'yi desteklemek için gelen UNIFEB grubundan bir taraftar kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Üzücü haberi alan arkadaşları stadı terketti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:20 | 3 Kasım 2018
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