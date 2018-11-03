Türkiye, Galatasaray – Fenerbahçe derbisi öncesi yaşamını yitiren Koray Şener’e ağlıyor…

Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray ile Fenerbahçe 2-2’lik skorla berabere kalırken maç sonrası yaşanan kavga geceye damga vurdu. Futbolcuların karıştığı çirkin kavgaya sosyal medyada tepki yağarken kavganın yanı sıra 20 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi de yürekleri dağladı.

Tribünlerde kendilerine ayrılan yerleri dolduran Fenerbahçe taraftarlarının çok büyük bir kısmı Koray Şener’den gelen acı haberle devre arasında stadı terk ederken sosyal medyada genç taraftar hakkında sayısız paylaşım yapıldı; kendisine Allah’tan rahmet, sevenleri ve ailesine başsağlığı dileyen mesajlar paylaşıldı. İşte o mesajlardan bazıları…

Futbol sadece bir oyun. Maçlar kazanılır, kaybedilir. Biz bugün bunların ötesinde gencecik bir canı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Seni unutmayacağız kardeşim benim. #KorayŞener pic.twitter.com/Ir7MvyZtxr — Hasan Ali Kaldırım (@HAK3) 2 Kasım 2018

Derbiler, galibiyetler, kupalar hepsi kazanılır, kaybedilir. Ama kaybedilen can bir daha geri gelmez. Hiçbir şey gencecik bir insanın hayatından önemli değil. Sevdan bize emanet kardeşim, mekanın cennet olsun #KorayŞener pic.twitter.com/o22gR9YcRK — Bahar (@Baharcitak1907) 2 Kasım 2018

Mekanın cennet olsun Koray Şener. Allah Rahmet Eylesin.#KorayŞener pic.twitter.com/zrHgwkz22k — Tek Yürek (@TekYurekcom) 2 Kasım 2018

Gencecik bir canı kaybettik bugün, kelimeler yetersiz.. Koray kardeşimizin ailesine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dilerim. #KorayŞener — Ersun Yanal (@ersunyanal) 2 Kasım 2018

Koray Şener’in bazı paylaşımları da sosyal medyada yeniden paylaşıldı…

Ali koç başkanımızla beraber kupa kaldırmak hele ki başkanlığının ilk kupasında orada olacak olmak ayrı heycanlandırıyor beni , umarım bir aksilik çıkmaz . Dünyanın en güzel takımına güveniyoruz. — koray şener (@koraysener1907) 11 Haziran 2018

#OrhanVeli tüm hayatımızı şu kısacık dizeyle anlatmıştı zaten. pic.twitter.com/ZixCA1dEaL — koray şener (@koraysener1907) 14 Kasım 2016

Derbi öncesi üzücü olay! Fenerbahçe taraftarı Koray Şener hayatını kaybetti arkadaşları stadı terketti... Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi çok üzücü bir olay yaşandı. Türk Telekom Stadı deplasman tribününe Fenerbahçe'yi desteklemek için gelen UNIFEB grubundan bir taraftar kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Üzücü haberi alan arkadaşları stadı terketti. İlgili Haberi Oku