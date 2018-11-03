Süper Lig puan durumu: Galatasaray Fenerbahçe maçında gol var, kazanan yok! 11.hafta Süper Lig maç programı…

Heyecanla tüm hafta beklenen Galatasaray Fenerbahçe maçı adeta gol düellosuna döndü. Maç sonu kavgası ile skorun önüne geçen karşılaşmada Galatasaray Fenerbahçe karşısında Donk ve Linnes’in golleri ile 2-0 öne geçmesine rağmen Fenerbahçe Valbuena ve Jailson’un golleri ile 2-2’yi yakaladı. Fenerbahçe galibiyet özlemine devam etmesine rağmen deplasmanda 2-0’dan 2-2’ye geldiğine memnun olarak sahada ayrıldı. Galatasaray da berabere kalarak puan kaybını devam ettirdi. Galatasaray 3 maçtır galibiyet, Fenerbahçe ise 6 maçtır galibiyet alamıyor. İşte maç programı ve Süper Lig güncel puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig’de 11. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

21.00 Galatasaray 2-2 Fenerbahçe (Türk Telekom)

3 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

Videoyu Oynat 16.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

4 Kasım Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kayserispor (Osmanlı)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Trabzonspor-Bursaspor (Medical Park)

5 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Bornova)

20.00 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)