SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Derbinin ardından ortalık karıştı!
Süper Lig puan durumu: Galatasaray Fenerbahçe maçında gol var, kazanan yok! 11.hafta Süper Lig maç programı…
Galatasaray

Süper Lig puan durumu: Galatasaray Fenerbahçe maçında gol var, kazanan yok! 11.hafta Süper Lig maç programı…

Süper Lig'in 11. haftası Galatasaray Fenerbahçe maçı ile açıldı. Galatasaray 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamayınca Fenebahçe 2-2'yi yakaladı ve derbide iki tarafta 1'er puanla sahadan ayrıldı. Son yılların en heyecanlı Galatasaray Fenerbahçe maçına maç sonu kavgası damgasını vurdu. İşte güncel Süper Lig puan durumu ve 11.hafta maç programı...

3 Kasım 2018 00:14

Heyecanla tüm hafta beklenen Galatasaray Fenerbahçe maçı adeta gol düellosuna döndü. Maç sonu kavgası ile skorun önüne geçen karşılaşmada Galatasaray Fenerbahçe karşısında Donk ve Linnes’in golleri ile 2-0 öne geçmesine rağmen Fenerbahçe Valbuena ve Jailson’un golleri ile 2-2’yi yakaladı. Fenerbahçe galibiyet özlemine devam etmesine rağmen deplasmanda 2-0’dan 2-2’ye geldiğine memnun olarak sahada ayrıldı. Galatasaray da berabere kalarak puan kaybını devam ettirdi. Galatasaray 3 maçtır galibiyet, Fenerbahçe ise 6 maçtır galibiyet alamıyor. İşte maç programı ve Süper Lig güncel puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig’de 11. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

21.00 Galatasaray 2-2 Fenerbahçe (Türk Telekom)

3 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

Videoyu Oynat 16.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

4 Kasım Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kayserispor (Osmanlı)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Trabzonspor-Bursaspor (Medical Park)

5 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Bornova)

20.00 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

Son güncelleme 00:14 | 3 Kasım 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
Bugün - 21:00
2
-
2
Fenerbahçe
Kasimpasa S.K.
Yarın - 13:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Galatasaray
Türkiye Spor Toto Süper Lig 02.11.2018 - 21:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe