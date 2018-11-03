Süper Lig puan durumu: Başakşehir zirvede farkı açıyor! 11.hafta Süper Lig maç sonuçları…

Birbirinden zorlu maçlara ev sahipliği yapan Süper Lig 11. hafta Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ardından Başakşehir Beşiktaş maçı ile devam etti. Galatasaray, Fenerbahçe karşısında Donk ve Linnes'in golleri ile 2-0 öne geçmesine rağmen Fenerbahçe’nin Valbuena ve Jailson'un golleri ile 2-2'yi yakalaması sarı kırmızılıların zirve mücadelesini sekteye uğratmıştı. Puan kaybını değerlendirmek isteyen Başakşehir ve Beşiktaş ise bugün oynanan maça 3 puan parolasıyla çıktı. Zorlu maçta gülen ise 1-0 ile Başakşehir oldu. En yakın takipçisi ile puan farkını 4’e çıkaran Başakşehir koltuğu bırakmadan yoluna devam edebilecek mi merak ediliyor. İşte maç programı ve Süper Lig güncel puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

Spor Toto Süper Lig'de 11. haftanın müsabaka programı şöyle:

21.00 Galatasaray 2-2 Fenerbahçe (Türk Telekom)

13.30 Kasımpaşa 1-2 Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Akhisarspor 1 -1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Medipol Başakşehir 1-0 Beşiktaş (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

4 Kasım Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kayserispor (Osmanlı)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Trabzonspor-Bursaspor (Medical Park)

5 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Bornova)

20.00 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)