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SON DAKİKA Beşiktaş’ta şok sakatlık! UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi…
Beşiktaş

SON DAKİKA Beşiktaş’ta şok sakatlık! UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi…

Beşiktaş'ın yıldızı Adriano Medipol Başakşehir ile karşılaştığı maçı tamamlayamadı. Mücadelenin 25. dakikasında Adriano, sakatlanarak yerini Caner Erkin'e bıraktı. Adriano'nun sakatlığı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi teknik heyeti zora soktu.

3 Kasım 2018 19:35

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi, Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaştığı mücadele Adriano’nun sakatlığı ile sarsıldı. Karşılaşmanın 23. dakikasında Visca ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Adriano için sağlık görevlileri sahaya girdi. İlk tedavisi saha içinde yapılan Adriano, oyuna devam edemeyeceğini belirterek değişiklik istedi. Beşiktaş’ta teknik heyet, 25. dakikada Adriano’nun yerine Caner Erkin’i sahaya sürdü.

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Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Genk ile deplasmanda oynayacağı kritik maç öncesi Adriano’nun sakatlığı, Beşiktaş teknik heyetini zora soktu.

Adriano’nun durumu yapılacak son kontrollerden sonra belli olacak.

Son güncelleme 19:35 | 3 Kasım 2018
Adriano avrupa ligi beşiktaş uefa
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