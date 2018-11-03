Semih Özsoy: ‘Fatih hoca burada bir haksızlık var diyorsa…’

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasındaki derbi maçta konuk olduğu Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe’nin başkan vekili Semih Özsoy, galibiyeti kaçırdıklarına inandıklarını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özsoy, çok iyi ağırlandıklarını belirterek, başta Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz olmak üzere tüm sarı-kırmızılı yöneticilere teşekkür etti.

Karşılaşmanın sonunda üzülen taraf olduklarını vurgulayan Özsoy, “Maç sonunda 2-2’lik skora üzülen tarafız. Galibiyeti kaçırdığımıza inanıyoruz ama farklı da olabilirdi. Maçtan sonra saha içinde yaşananlar da sahada kaldı diye düşünüyoruz. Tünelde kayda değer hiçbir şey olmadı fakat saha içinde birkaç itişme oldu. Oda futbolcular arasında oldu bitti.” ifadelerini kullandı.

Penaltı pozisyonunun, geçen hafta MKE Ankaragücü maçında Yassine Benzia’ya verilen ile benzer olduğunu hatırlatan Özsoy, şöyle devam etti:

“Herkesin hakemle ilgili serzenişi olabilir. Onu incelemek, bakmak lazım. Bizim de 2-0’a kadar birkaç pozisyonda şikayetimiz vardı. 3-2’ye giderken şikayetimiz vardı. Bunları incelemek, bakmak lazım. Hasan Ali şimdi söyledi, kırmızı kartlar açıklandı. Orada bir haksızlık olduğuna inanıyoruz. Fatih (Terim) hocanın bize karşı davranışları iyiydi ama saha içindeki olaylarla ilgili söylediklerini bilmiyorum. Bize göre de kırmızı kartlarda şöyle adaletsizlik var, onlara daha fazla gösterilmeliydi. Belhanda’ya sarı kart verildiği söylendi. Bizim tarafımızda büyük sürprizle karşılandı. Belhanda’ya kırmızı kart olması lazım. Bana söyleneneleri söylüyorum. Kulaktan duyma söylüyorum. Fatih hoca burada bir haksızlık var diyorsa, bize göre de bir haksızlık var.”

Teknik direktör konusunda çalışmalarının devam ettiğini de ifade eden Özsoy, değerlendirmelerin yönetim kurulunda karara bağlanacağını belirtti.

Semih Özsoy, Hasan Şaş ile ilgili olarak ise “Hasan (Şaş) hocaya tepki var. Maç içerisinde de var. Videoda da hepsi görünüyor. Sıkıntılı olduğu düşünülüyor.” diye konuştu.

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“ACIMIZ ÇOK BÜYÜK”

Semih Özsoy, maç öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener’in üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Alınan haberin ardından kendileri için sportif anlamda konuşacak bir şey kalmadığını aktaran Özsoy, sözlerini şöyle tamamladı:

“Acımız çok büyük. Gencecik bir kardeşimizi tribünde kaybettik. Haber geldiğinde 2 tane yöneticimiz gitti. Bütün müdahalelere rağmen kaybetmişiz. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Renktaşımızı, kardeşimizi kaybettik. Derbi bitti ama geriye Koray kardeşimizin kaybı kaldı. Camianın, sevenlerinin bütün herkesin başı sağolsun.” Derbi bitti, Fenerbahçeli futbolcular hastaneye koştu Bir grup yönetici ve oyuncu, sarı-lacivertli taraftar Koray Şener'in hayatını kaybettiği hastaneye giderek gencin ailesine başsağlığı dileklerini iletti İlgili Haberi Oku