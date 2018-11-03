Rıdvan Dilmen’den Loris Karius yorumu: Soru işaretleri var

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş’ın Medipol Başakşehir’e 1-0 yenildiği karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Loris Karius’a yüklendi. NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında konuşan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş’ın kalecisi Loris Karius’un yediği golleri eleştirdi.

VAR Beşiktaş`ın yıldızı Pepe`nin hareketine devam dedi... Çok tartışılan o an Medipol Başakşehir ile Beşliktaş arasında oynanan karşılaşmada Pepe'nin Mossoro'ya yaptığı hareket tartışma yarattı. VAR hakemlerinin Pepe'nin hareketine devam kararı vermesi eleştiri konusu oldu. İlgili Haberi Oku

Rıdvan Dilmen, Loris Karius ile ilgili “Kaleciden çok anlamam ama bu Karius’un sağ tarafında bir sıkıntı var. İyi kaleci, bu golü yemez. İyi kaleci, sayılmayan golü de yemez. Yanına düşen bir topta yedi. Soru işareti var. Fabri’nin en büyük avantajı, konsantrasyonun son derece yüksek olmasıydı” dedi.

SON DAKİKA Beşiktaş`ta şok iki sakatlık! UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi... Beşiktaş'ın iki yıldızı Adriano ve Medel Medipol Başakşehir maçını tamamlayamadılar. Mücadelenin 25. dakikasında Adriano, sakatlanarak yerini Caner Erkin'e bıraktı. Karşılaşmanın 80. dakikasında ise bu kez Gary Medel bir sakatlık yaşadı. Medel'in yerine oyuna Güven Yalçın girdi. Medel ve Adriano'nun sakatlıkları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi teknik heyeti zora soktu. İlgili Haberi Oku

Karşılaşmayı ve Medipol Başakşehir’in liderliği hakkında da konuşan Rıdvan Dilmen “Başakşehir belki mükemmel gitmiyor ama Türkiye’nin en büyük kulüplerinden Fenerbahçe’ye 14 puan fark atmış. En yakın rakibine 4 puan fark atmış” ifadelerini kullandı. Medipol Başakşehir’in Türkiye’de organizasyonu en doğru takım olduğunun altını çizen Rıdvan Dilmen, yorumlarını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin organizasyonu en doğru takımı Medipol Başakşehir. Transferde akıllı işler yapıyorlar ve oyun karakterine göre transfer yapıyorlar. Ortalama 2-3 bin seyirciyle oynayan bir kulüpte sizin reaksiyonlarınızın farklı olması için iyi yönetimler gerekir. Genç oyuncu yatırımından çok yaşlı bir takım ama hangi karakter bize uyar felsefesini benimsemiş bir takım… Arda Turan mesela oyuna alınmadı. Emre Belözoğlu olmasa bile Mahmut Tekdemir ve İrfan Can ile oynarım diyor Abdullah Avcı…”