Pepe: ‘Beşiktaş’ın DNA’sında sonuna kadar mücadele etmek var’

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı M. Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların Portekizli defans oyuncusu Pepe, “Maçı kaybettik. Üzülerek yaşayamayız, önümüze bakmamız lazım. Hala önümüzde maç var. Lig uzun maraton. Alçak gönüllü bir şekilde kazanma ruhuyla beraber takım olarak hep beraber çalışıp, seviyemizi üst seviyeye çıkarmamız lazım” diye konuştu.

Karşılaşmaya iyi başlamadıklarını belirten başarılı futbolcu, “Maçın genelin üstün olan bizdik. Pozisyon üstünlüğü de bizdeydi. Onlar golü attı. Biz burada bırakamayız. Beşiktaş futbolcusu olmak bunu gerekiyor. Maçın başında konsantrasyon eksikliği olabilir. Genele baktığımız zaman karamsar bir tablo yok” şeklinde konuştu.

“Beşiktaş'ın DNS'ında sonuna kadar mücadele etmek var”

Ekim ayı kendileri için zor olduğunu ve geride bıraktıklarını vurgulayan Pepe, “İnişli çıkışlı bir performans ortaya koyduk Beşiktaş'ın DNA'sında sonuna kadar mücadele etmek var, Oyuncu grubu olarak arkadaşlarımızın yanında olacağız. Yola yeniden başlayacağız. Bu yolu en yukarıda en iyi şekilde bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

İlk 20-25 dakika konsantrasyon eksikliğinden dolayı tempoyu yakalayamadıklarını söyleyen yıldız futbolcu, “Maçın genelinde 70-75 topa hakim olan, maçı kontrol eden bizdik. Henüz bitmiş bir şey yok. Burada bir şey bitmiyor. Lig uzun bir maraton ve devam edeceğiz” dedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: `İyi bir takımız ve çıkışa geçeceğiz` Başakşehir deplasmanında 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından konuştu. Bu kadar üstün oynadıkları bir maçta puan almaları gerektiğini söyleyen Güneş, iyi bir takım olduklarını ve çıkışa geçeceklerini sözlerine ekledi. İlgili Haberi Oku