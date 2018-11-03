Milli futbolcu devreyi kapattı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Stuttgart’ta forma giyen milli futbolcu Berkay Özcan’ın, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısını kapattığı bildirildi. Alman kulübünden yapılan açıklamada, Stuttgart’ın Bundesliga’nın 10. haftasında dün Eintracht Frankfurt ile oynadığı maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Berkay Özcan’ın, rakibiyle girdiği ikili mücadelede ayak bileğinden sakatlandığı belirtildi.

Real Madrid son 7 dakikada... Real Madrid, Julen Lopetegui'nin görevine son verilmesinin ardından Santiago Solari yönetimindeki ilk lig maçında Real Valladolid'i 2-0 mağlup etti. Real Madrid'in golleri son yedi dakikada geldi. İlgili Haberi Oku

Açıklamada, Berkay Özcan’ın sakatlığı nedeniyle ilk yarının kalan maçlarında forma giyemeyeceği, 20 yaşındaki futbolcunun ameliyat edilip edilmeyeceğinin gelecek hafta yapılacak muayenelerden sonra belli olacağı kaydedildi.

MAÇ SONUCU | Bournemouth 1-2 Manchester United | Rashford ipten aldı Ligde zor günler geçiren Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United, Bournemouth deplasmanında Marcus Rashford'un son dakikadaki golüyle galip geldi. İlgili Haberi Oku

Stuttgart’ın konuk ettiği Eintracht Frankfurt’a 3-0 mağlup olduğu maçta, ikinci yarının başında forma şansı bulan Berkay Özcan, sakatlığı nedeniyle 85. dakikada oyundan alınmıştı.