CANLI | Medipol Başakşehir 1-0 Beşiktaş (İlk yarı sona erdi)

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftası Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi konuk ettiği derbinin ardından bir kritik İstanbul derbisine daha sahne oluyor. Zirvenin sahibi Medipol Başakşehir, merakla beklenen mücadelede Beşiktaş’ı konuk ediyor. Başakşehir, Kasımpaşa’nın mağlup olduğu, Galatasaray’ın ise evinde 2 puan bıraktığı haftada kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak ve Beşiktaş’ı zirveden uzak tutmak istiyor. Beşiktaş ise kazanarak moral depolamanın, puanını 21’e yükseltmenin ve zirve ortağı olarak ekim ayını unutturmanın peşinde. Müsabakanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Quaresma cezalı

Beşiktaş’ta sarı kart cezalısı Ricardo Quaresma, bu akşamki karşılaşmada forma giyemiyor. Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada yıldızlaşan Quaresma, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Sakatlığı bulunan Gökhan Töre de bugün sahada yok. Sarı kart cezası biten Jeremain Lens’in Quaresma’nın yokluğunda sağ kanatta görev alması bekleniyor. Siyah-beyazlı ekibin Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşma öncesinde Caner Erkin ile Gary Medel, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Caicara dönüyor

Medipol Başakşehir’de, Junior Caicara’nın kart cezası sona erdi. Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren Alparslan Erdem mücadelede yer alamıyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – BEŞİKTAŞ

STAT: 3. İstanbul Başakşehir

HAKEM: Halis Özkahya

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPROTS 1

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Epureanu, Da Costa, Clichy, Mahmut, İrfan, Visca, Mossoro, Elia, Bajic

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Atiba, Medel, Lens, Pektemek, Babel, Love

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

Beşiktaş`ın savunma oyuncusu Domagoj Vida`ya milli davet Hırvatistan'ın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı İspanya ve İngiltere maçlarının aday kadrosuna Beşiktaş forması giyen savunma oyuncusu Domagoj Vida da çağrıldı. İlgili Haberi Oku