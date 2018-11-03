MAÇ SONUCU | VakıfBank 3-2 Karayolları | Vakıfbank zorlandı

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin ilk haftasında VakıfBank, Karayolları’nı 3-2 yendi.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Seçkin Yener, Bülent Bozkurt
VakıfBank: Cansu Özbay, Kübra Çalışkan, Robinson, Rasic, Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Sloetjes, Gizem Güner, Zehra Güneş)
Karayolları: Elif Şahin, Mariana Aydın, Yasemin Güveli, Marina Tumas, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Esra Çetin, Saliha Şahin, Gerasymova, Seda Canlı, Kübra Kegan, Yasemin Özel)
Setler: 23-25, 25-15, 29-31, 25-13, 15-6
Süre: 124 dakika (30, 22, 35, 23, 14)