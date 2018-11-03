MAÇ SONUCU | Teleset Mobilya Akhisarspor 1-1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasındaki mücadele berabere bitti. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor Auremir ile öne geçerken, Teleset Mobilya Akhisarspor Güray Vural’ın penaltı golü ile bir puanı kurtardı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Candaş Elbil

Akhisarspor: Fatih, Lopes, Mustafa (Eray dk. 61), Caner, Güray, Sissoko, Aykut, Onur (Manu dk. 73), Josue, Barbosa (Regattin dk. 64), Seleznyov

Yedekler: Lukac, Bora, Vrsajevic, Bilal, Onurcan, Larsson, Kadir

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen, Lokman, Schwechlen, İbrahim, Scuk, Emrah (Tshabalala dk. 73), Taylan, Özer (Kone dk. 84), Munsy (Lennart dk. 46)

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Acka, Khubulov, Tolga, Hakan Arslan, Osman

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Auremir (dk. 25) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Güray (dk. 38 pen.)

Sarı kartlar: Manu, Aykut (Akhisarspor), Lokman (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

9′ Barbosa'nın sol kanattan ortaladığı topa altıpas çizgisinin hemen önünde iyi yükselen Sissoko'nun kafa vuruşunda top kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

16′ Lopes'in sağ kanattan yerden ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Seleznyov'un gelişine vuruşunda kaleci Sehic son anda yatarak meşin yuvarlağı çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

19′ Josue'nin rakip yarı alanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde arka direkte müsait pozisyonda Onur'un kafa vuruşunda kaleci Sehic üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etti.

GOL! 25′ Hızlı gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında Munsy ile verkaç yaparak topu önüne alan Auremir'in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

27′ Lopes'in sağ kanattan ortasında altıpasın içerisinde Seleznyov'un bekletmeden vuruşunda, kaleci Sehic iki hamlede topa sahip oldu.

35′ Sol kanattan Josue'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Erzurumspor savunması topu uzaklaştırdı. Akhisarsporlu oyuncuların rakip futbolcu Munsy'ın topa elle müdahale ettiğini belirterek, penaltı itirazları yapması sonucu hakem Mete Kalkavan VAR sistemine gitti. Kalkavan, VAR incelemesi sonucu Akhisaspor lehine penaltı kararı verdi.

36′ Hakem Mete Kalkavan'a pozisyon sonrası itiraz eden Akhisarspor yedek kulübesindeki Manu, sarı kart ile cezalandırıldı.

GOL! 38′ Penaltı atışını kullanan Güray'ın vuruşunda top kaleci Sehic'in müdahalesine rağmen filelere gitti. 1-1

72′ Eray'ın sağ kanattan ortasında altıpas çizgisi önünde topu kontrol eden Seleznyov'un rakiplerinden sıyrıldıktan sonra müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarıya gitti.

84′ Regattin'in pasıyla sağ kanatta topa sahip olan Josue'nin rakip ceza sahasına ortaladığı topu Erzurumspor savunması uzaklaştırdı.

88′ Regattin'in sağ kanattan ortasında arka direkte Seleznyov'un savunmaya rağmen kafa vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.